La piattaforma Disney+ è arrivata anche in Italia. A partire dal 24 marzo 2020 è visibile anche nel Belpaese il colosso dello streaming dedicato interamente al mondo Disney e a tutti i franchise acquisiti negli ultimi anni come Star Wars e Marvel. A proposito di quest'ultimo, è disponibile sulla piattaforma l'intero Marvel Cinematic Universe che comprende, oltre alle ben note pellicole cinematografiche, anche numerose serie televisive dell'universo creato da Stan Lee. Sono disponibili gli show già conclusi come Agent Carter (2015-2016), Inhumans (2017) e Runaways (2017-2019) e si attende l'arrivo nei prossimi mesi delle novità The Falcon and the Winter Soldier (estate 2020), WandaVision (fine 2020), Loki (2021) e Hawkeye (2021).

Le serie Tv Marvel su Disney Plus: Agent Carter, Inhumans e Runaways

Sono disponibili su Disney+ le serie tv Marvel incluse nell'MCU e già concluse. Gli utenti che hanno accesso alla piattaforma possono rivedere le due stagioni di Agent Carter, l'unica realizzata su Inhumans e Runaways che si compone di tre stagioni.

- Agent Carter: la serie incentrata sulle avventure della futura fondatrice dello S.H.I.E.L.D. è ambientata alla fine degli anni '40. Dopo la prima apparizione di Peggy Carter nella pellicola Captain America - Il primo Vendicatore è stato realizzato un cortometraggio che mostrava le sue doti di agente segreto.

Il Marvel One-Shot ha poi ispirato la serie Agent Carter che mostra il passato dell'MCU e contiene dei collegamenti con i lungometraggi. La trama è incentrata su Peggy e le sue missioni in cui è coadiuvata da Howard Stark e dal maggiordomo Jarvis;

- Inhumans: già introdotti in Agents of S.H.I.E.L.D., la serie stand-alone dedicati agli Inumani si compone di otto episodi ed è incentrata sulla lotta tra il sovrano Freccia Nera e il fratello Maximus che spinge la nobile famiglia a trasferirsi da Attilan, una città nascosta sulla Luna, alle Hawaii;

- Runaways: la trama è incentrata su un gruppo di ragazzi che decidono di allearsi per combattere i loro genitori rivelatisi dei supercriminali.

La serie è composta da tre stagioni e nella terza sono presenti dei collegamenti con la pellicola cinematografica Doctor Strange nel momento in cui appare la Dimensione Oscura.

Nuove serie Marvel in arrivo su Disney+ e progetti in stand-by

Le serie tv in arrivo prossimamente su Disney+ e i progetti già in cantiere faranno parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe conclusasi lo scorso anno con Avengers: Endgame.

La prima serie prodotta esclusivamente per la piattaforma è The Falcon and the Winter Soldier, incentrata sui due personaggi che danno il nome allo show e ambientata nel periodo successivo alla decisione di Steve Rogers di affidare lo scudo di Captain America a Falcon. La serie è prevista per agosto 2020 ma l'interruzione delle riprese per la diffusione del Coronavirus potrebbe farne slittare il lancio. Dovrebbe debuttare a fine anno WandaVision, la serie incentrata su Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Visione. Non è chiaro come torni in vita quest'ultimo, deceduto in Avengers: Infinity War, ma potrebbe essere Wanda a far tornare il suo amato grazie al suo potere di manipolazione della realtà.

Gli episodi della serie saranno sei e avranno le caratteristiche delle classiche sitcom americane. All'inizio del 2021 dovrebbe arrivare su Disney+ la serie dedicata a Loki nella versione presente nella realtà alternativa creatasi con il viaggio nel tempo dei Vendicatori. Lo show con Tom Hiddleston sarà legata agli eventi della futura pellicola Docto Strange in the Multiverse of Madness. In programma per la fine del 2021, Hawkeye racconterà le avventure dell'arciere che successivamente passerà il testimone alla giovane Kate Bishop. Le date potrebbero cambiare poichè per alcune serie non sono ancora iniziate le riprese.

Le conferme arriveranno sicuramente dopo la fine dell'attuale emergenza sanitaria.