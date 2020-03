Per la concorrente del Grande Fratello VIP Adriana Volpe non c’è mai pace. Dopo le voci su un presunto flirt con l’attore napoletano Antonio Zequila, è il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, a riportare infatti alla luce un nuovo Gossip: in copertina appare proprio la foto di Adriana Volpe e di Fabio Testi con sotto una descrizione molto particolare: ‘Clamorose rivelazioni... la Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi’. Insomma, stando a quanto emerge su Nuovo, tra i due concorrenti del Grande Fratello VIP, in passato, ci sarebbe stato qualcosa di più grande di una semplice amicizia.

Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto una relazione amorosa? Parla Francesco Soprani

A dare delle informazioni clamorose è il manager dei vip Francesco Chiesa Soprani che, sulle pagine del settimanale in edicola da giovedì 12 marzo, ha raccontato: ‘Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui'. È stato lo stesso Signoretti, tramite i suoi profili social, a condividere questo frammento d’intervista, anticipando, con molta probabilità, un argomento che sarà affrontato nelle prossime puntate del reality show di Mediaset.

Per Adriana Volpe, insomma, non si preannunciano giorni molto facili. Resta da capire se Alfonso Signorini - che a causa del corona virus, sarà costretto a condurre la prossima puntata del reality da uno studio di Milano invece che nella consueta struttura di Cinecittà - tratterà questo argomento e il modo soprattutto in cui verrà fatto. Come reagirà la conduttrice televisiva di fronte a questa nuova accusa?

Come verrà presa da Fabio Testi? Ricordiamo che Fabio Testi è in nomination e che rischia di abbandonare definitivamente la casa di Roma.

Adriana Volpe continua ad allontanarsi da Licia Nunez

Nel frattempo, nel loft di Cinecittà, continuano i litigi e gli animi sono sempre più caldi tra i concorrenti. Ancora una volta, protagonista di varie discussioni è la showgirl Antonella Elia che ha attaccato molto duramente l’attrice Licia Nunez nel cuore della notte.

Discussione che è sembrata, per tutti gli altri inquilini della casa, poco opportuna per il periodo in cui si trova a vivere l’intera Italia. Anche la stessa Adriana Volpe pere abbia allontanato definitivamente Licia, in particolare dopo un mezzo battibecco avvenuto tra le due a seguito di un’imitazione, poco gradita dalla Nunez, da parte di Adriana. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF e scopriremo tutta la verità sulle liti avvenute in questi giorni nella casa. In studio, come è stato anticipato da vari blog, ci sarà un’opinionista a sorpresa di cui ancora non si conosce l’identità.