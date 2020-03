Le anticipazioni spagnole della famosa telenovela Una vita rivelano interessanti sorprese. Secondo gli spoiler del settimanale 'Nuovo Tv', i fan italiani della serie scopriranno due nuovi personaggi, ma non prima di alcune settimane. La soap opera spagnola farà un salto temporale di ben dieci anni e darà inizio alla 5^ stagione. Nelle nuove puntate, ambientate nel 1913, molte cose saranno diverse ad Acacias: le vite di molti personaggi saranno completamente stravolte e molte botteghe chiuderanno per dare spazio a delle nuove attività.

Una Vita: arrivano Camino e Maite

Al posto de La Deliciosa, nascerà il ristorante 'Nuevo Siglo XX'. La proprietaria del nuovo ristorante sarà Felicia, la donna che fa parte della famiglia Pasamar. I telespettatori faranno la conoscenza anche della figlia di Felicia, Camino, interpretata da Aria Bedmar, una ragazza molto riservata e delicata, la quale inizialmente sarà muta a causa di un trauma subito in passato. Oltre a Camino arriverà anche un altro personaggio, Maite, interpretata da Ylenia Baglietto, un'ammaliante pittrice dal carattere assai aperto.

Fin dal suo arrivo nel paese, la donna sarà vittima dei giudizi negativi delle vicine. Maite, infatti, vivrà da sola e questo dettaglio, data l'epoca in cui si svolgono le vicende, sembrerà un fatto decisamente insolito per molti. Inoltre, durante l'epoca in questione, l'attività di pittrice era considerata poco raccomandabile.

Dall'amicizia alla passione tra Camino e Maite

In poco tempo tra Camino e Maite nascerà una profonda amicizia.

Camino diventerà l'ispiratrice di Maite e accetterà di posare per un ritratto. Successivamente accadrà qualcosa di davvero inaspettato: durante le sedute di pittura, tra le due donne crescerà un sentimento che diventerà man mano sempre più forte. Maite e Camino cercheranno di ignorare le proprie emozioni, ma all'improvviso le due giovani non riusciranno più a contenere la loro attrazione e si scambieranno un bacio.

Nascerà così una relazione clandestina.

La relazione clandestina

Fra Camino e Maite nascerà una grande storia d'amore. Sin da subito le due donne si renderanno conto che nessuno ad Acacias sarebbe d'accordo con la loro relazione, poiché nel 1913 la morale condannava l'amore tra due donne. Così decideranno di non rivelare a nessuno della loro storia. Camino, inoltre, avrà paura della reazione di sua madre Felicia. Per un po' di tempo Maite e Camino si ameranno clandestinamente, ma poi verranno scoperte e la loro storia d'amore diventerà di dominio pubblico.