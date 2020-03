Nonostante l'emergenza sanitaria che in questi giorni preoccupa l'Italia intera, Uomini e donne continua ad andare in onda regolarmente e, domani 13 marzo su Canale 5, verrà trasmessa una nuova puntata dedicata al filone senior del dating show di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni pubblicate su' Witty tv', si viene a sapere che, nel nuovo appuntamento di U&D, ci sarà una sorpresa per Gemma dopo le lacrime versate dalla dama torinese nel corso della sfilata. Commozione anche per Marco, il quale si lascerà andare alle lacrime nel momento in cui la conduttrice gli domanderà se è innamorato di Carlotta Savorelli.

Nuovo corteggiatore per Gemma nella puntata di U&D del 13 marzo

Dopo il momento di sconforto avuto da Gemma Galgani nel corso della sfilata dal tema 'Solo per i tuoi occhi', per la dama storica di U&D arriverà un nuovo corteggiatore. Da quanto dichiarerà Maria De Filippi, l'uomo avrebbe chiamato la redazione solo ed esclusivamente per conoscere lei. Alla notizia, la Galgani scoppierà nuovamente in un pianto, ma questa volta le lacrime saranno di gioia. In attesa di scoprire se Gemma accetterà o meno di conoscere il nuovo arrivato, continueranno invece le insinuazioni su Massimiliano.

Massimiliano al centro delle polemiche nel prossimo appuntamento di U&D

Nel nuovo appuntamento di U&D del 13 marzo, proseguirà infatti la discussione cominciata la volta precedente e che vedrà Massimiliano accusato di aver cercato di frequentare una donna al di fuori del programma. Da quanto si evince dal breve filmato di anticipazione, la signora in questione sarebbe stata rifiutata in precedenza dal cavaliere in puntata, salvo poi essere stata contattata dallo stesso al di fuori dalle telecamere.

Accuse pesanti a cui seguirà anche il litigio dai toni abbastanza accesi tra Tina Cipollari e Jean Pierre.

U&D, Marco in lacrime, Maria domanda: 'Sei innamorato di Carlotta?'

Nonostante il delicato momento che sta attraversando il paese che vede la messa in onda della puntata di U&D senza la presenza del pubblico in studio, i toni tra i vari protagonisti del parterre sembreranno non accennare a placarsi.

Oltre a decretare la vincitrice della sfilata, gli spoiler svelano che verrà dato spazio anche a Carlotta e Marco. Se sino alla scorsa settimana le cose sembravano precedere per il meglio, sembra che qualcosa questa volta non vada più per il verso giusto tra loro. Il cavaliere sembrerà particolarmente commosso di fronte a Carlotta e alla domanda di Maria de Filippi: 'Marco, sei innamorato di lei?', il cavaliere non riuscirà a trattenere le lacrime.

In attesa di scoprire il significato delle lacrime di Marco, si ricorda che la nuova puntata di U&D andrà in onda domani 13 marzo su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Si resta in attesa di conoscere le anticipazioni relative alla prossima registrazione del Trono Over che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe svolgersi nel fine settimana.