Prosegue l'appuntamento serale con la famosa e longeva soap opera napoletana 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda su Rai3 da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena e sorprese che sconvolgeranno profondamente le vite dei personaggi principali. Infatti, i coniugi Sartori non riusciranno a ritrovare l'equilibrio familiare, mentre Arianna deciderà di andare a Londra.

In seguito, Viola tornerà con il bimbo a casa Palladini, ignara del fatto che i due sono in grave pericolo.

Infine, Marina rivelerà a Fabrizio un dettaglio di fondamentale importanza. Niko (Luca Turco) scoprirà inaspettatamente il segreto di Susanna.

'Un Posto al Sole' al 20 marzo: Arianna va in Inghilterra

Gli spoiler delle prossime puntate de 'Un posto al sole' (UPAS), rivelano che i problemi familiari tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e la coniuge Serena (Miriam Candurro) saranno sempre più evidenti. Questa difficile situazione porterà l'imprenditore ad avvicinarsi maggiormente a Cristiana (interpretata da Debora Franchi).

In seguito, la bella Arianna (Samanta Piccinetti) si mostrerà alquanto entusiasta per l'imminente viaggio nella capitale britannica. Nonostante ciò, la donna sarà anche molto triste a causa dei parenti che si mostreranno molto disinteressati alla sua partenza. Però, arriverà anche una bella sorpresa per l'expat.

Successivamente, Raffaele (Patrizio Rispo) rimarrà sorpreso ed anche irritato dal comportamento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Quest'ultimo, infatti, vorrà imporre delle severe norme per organizzare le visite del papà nella nuova abitazione. Per i coniugi Sartori sembrerà non esserci molta speranza, tanto che i due avranno un confronto per firmare i documenti della separazione.

Il mistero di Susanna

Prossimamente, il giovane Niko si accorgerà che Susanna nasconde un segreto, ovvero l'iscrizione al concorso nella Magistratura.

Alex (Maria Maurigi) sarà sempre più stanca della tensione familiare e tenterà di portare la pace semplicemente organizzando un appuntamento tra Carla e la mamma.

Nel frattempo, Viola tornerà nel capoluogo campano insieme al figlioletto Antonio, così da poter spendere del tempo con i parenti. Marina (Nina Soldano) vorrà dimostrare in ogni modo che Fabrizio (Giorgio Borghetti) è realmente innocente e così farà una rivelazione che potrebbe far scagionare l'uomo. Infine, Eugenio Nicotera (Paolo Romano) proverà a far pace con Viola, ma presto i due dovranno lottare contro un grave pericolo che li minaccerà nei successivi episodi.