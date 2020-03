Prosegue, senza sosta, il clamoroso successo della terza stagione di Station 19. Il secondo spinoff di Grey's Anatomy continua infatti a collezionare ottimi risultati in termini di ascolto. L'episodio numero sei, in onda il 27 febbraio scorso, ha infatti sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il titolo di telefilm più seguito del giovedì sera americano. Forte del grande riscontro da parte del pubblico, il network ha quindi rilasciato il promo e la trama ufficiale della prossima puntata. L'episodio, intitolato “Satellite of Love”, tornerà ad occuparsi della complessa storyline che coinvolge Robert Sullivan dal finale della scorsa stagione.

L'uomo, ormai sopraffatto dal dolore cronico alla gamba, ha infatti iniziato ad abusare di antidolorifici. Una dipendenza che lo ha portato a mettere in atto comportamenti atipici che non sono passati inosservati a Ben Warren. Il vigile del fuoco ha infatti iniziato a dubitare del suo superiore. I sospetti circa la mancanza di alcuni medicinali dalle scorte della caserma 19 accresceranno dunque la preoccupazione di Ben, che nel corso della 3x07 consoliderà i suoi dubbi nei confronti dell'operato di Robert.

Spoiler Station 19: Victoria Hughes rischia la vita durante un incendio

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del settimo episodio di Station 19 riguarderà Jack e Rigo. I due uomini, dopo la forte discussione avuta nella 3x06, proveranno infatti ad appianare le loro divergenze quando saranno costretti a lavorare fianco a fianco per estinguere un misterioso incendio divampato in una stazione di servizio.

A gettare luce sul prossimo intervento che coinvolgerà i membri della Stazione 19 è inoltre arrivato il promo ufficiale della puntata. Il breve video sembra non anticipare nulla di positivo per la coraggiosa Vic Hughes. Il vigile del fuoco rischierà infatti la vita quando le fiamme finiranno per avvolgerla. Il trailer si conclude infatti con lo straziante urlo di Maya Bishop che sopraffatta dalla paura assiste inerme al destino dell'amica.

Travis Montgomery fa un nuovo incontro

In attesa di scoprire se Vic Hughes sopravviverà al disastroso incendio che la coinvolgerà, le anticipazioni relative al settimo episodio di Station 19 gettano luce anche sui personaggi di Dean Miller e JJ. I due ragazzi, da poco diventati genitori di una splendida bambina, avranno infatti modo di confrontarsi sui diversi approcci genitoriali che vorranno adottare. Travis Montgomery, dopo aver finalmente appianato le divergenze con la madre, farà invece la conoscenza di un nuovo misterioso personaggio.

Chiudiamo con il promo ufficiale della 3x07 di Station 19, in onda giovedì 5 marzo sulla ABC: