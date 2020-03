L'appuntamento con Tempesta d'amore si rinnova per tutta la settimana che va dal 30 marzo al 3 aprile 2020 con nuovi episodi che si preannunciano ricchi di scoppiettanti colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Jessica, che proverà in tutti i modi a recuperare il suo rapporto con Marianne e soprattutto a conquistare la fiducia della donna, che proprio non riuscirà a fidarsi pienamente di lei e comincerà anche ad indagare in 'gran segreto'.

Tempesta d'amore, trame fino al 3 aprile:

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 3 aprile 2020 rivelano che Jessica sarà impegnata a recuperare il suo rapporto con la mamma di Henry, che continua a non considerarla una persona affidabile.

Marianne, infatti, sostiene che la nuova fidanzata di suo figlio sia soltanto una 'cacciatrice di doti' e che stia con lui per il fatto che sia un uomo benestante.

La convinzione della donna si rafforzerà sempre più nel momento in cui scoprirà che Jessica è già madre di un bambino. Gli spoiler della soap rivelano che Marianne non contenta di quello che ha scoperto fino a questo momento, deciderà di iniziare a frequentare il centro estetico di Jessica, convinta che in questo modo potrà scoprire nuovi dettagli e particolari sulla donna.

Riuscirà nel suo intento anche questa volta? Ricordiamo che già in passato Marianne ha rovinato diverse relazioni di suo figlio. Intanto Linda e Christoph decideranno di allearsi per scoprire la verità su quel misterioso ragazzo che somiglia tantissimo a Boris. I due punteranno su un investigatore privato che avrà il compito di scoprire tutta la verità.

Linda e Christoph indagano su Tim, il ragazzo del mistero che somiglia a Boris

Gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che verrà fuori che questo ragazzo misterioso si chiama Tim, è nato in Thailandia nel 1991 ed è stato cresciuto da una coppia di genitori tedeschi, venuti a mancare quando lui aveva appena 14 anni. Christoph resterà sconvolto, perché Tim è nato lo stesso giorno e soprattutto nello stesso posto di Boris.

Questa particolarità finirà per accendere delle vecchie lampadine nel suo album dei ricordi...

Intanto per chi non avesse la possibilità di vedere tutte le puntate di questa settimana di Tempesta d'amore in televisione su Rete 4, può rivedere gli appuntamenti che andranno in onda di volta in volta in replica streaming online sul sito web gratuito MediasetPlay. Accedendo alla sezione del portale dedicata alla soap opera tedesca, sarà possibile recuperare non soltanto gli appuntamenti della settimana ma anche quelli che sono andati in onda nel corso di quelle precedenti sempre su Rete 4.