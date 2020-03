Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera tedesca "Tempesta d'amore", interpretata fra gli altri da Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Erich Altenkopf (Micheal Niederbuhl), Melanie Wiegmann (Natascha) e Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler). Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 14 marzo 2020, tutti i giorni su Rete 4. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al risveglio di Christoph, alla mostra dedicata ad Achleitner e al ritorno di fiamma tra Joshua e Denise.

Annabelle riesce a fuggire

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Christoph si risveglierà dal coma per la gioia di Denise, Eva e Linda. Saputo ciò, Robert si preoccuperà che il suo rivale possa distruggere la vita di Valentina, mentre Eva si renderà conto che Christoph ha sentito tutto ciò che lei gli ha detto mentre si trovava in coma. Nel frattempo, Annabelle riuscirà a trovare una via di fuga dall'officina: se ne andrà senza lasciare tracce. Al Furstenhof, Franzi consegnerà a Joshua una lettera d'addio scritta dalla Sullivan, mentre Henry e Jessica comunicheranno ai Sinnbichler di essere diventati una coppia a tutti gli effetti.

Denise leggerà la lettera d'addio di Annabelle, rendendosi conto che la sorella ha dei seri problemi psichici. Dopo essersi reso conto che Andrè si è innamorato di Linda, Werner proverà a mettere in guardia il fratello dalle intenzioni della donna.

La mostra

Robert proverà a convincere Christoph a rilasciare una dichiarazione che possa scagionare sua figlia Valentina. L'albergatore, però, non accetterà la richiesta del Saalfeld, perché convinto che la ragazza abbia fatto tutto di proposito.

Werner comunicherà a Denise che i quadri di Dora e George verranno esposti in una mostra dedicata esclusivamente alle opere di Achleitner. Inoltre, l'albergatore comunica a lei e a Joshua che dovranno presenziare all'evento e fare alcune foto in quanto sosia dei due personaggi ritratti nel dipinto. Michael scoprirà che Alfons ha scordato di prendere le sue medicine e che, per questa ragione, al momento, soffre di pressione alta.

Linda tenterà di riappacificarsi con Christoph, ma quest'ultimo rifiuterà di parlarle. Grazie alla mostra dedicata ad Achleitner, Joshua e Denise si riavvicineranno, per poi lasciarsi andare completamente ai loro sentimenti. A quel punto, però, la loro gioia verrà rovinata da Werner che rivelerà loro di voler vendere il dipinto di Dora e George. Natascha si renderà conto che Michael è diventato troppo apprensivo con i suoi pazienti a causa del trauma riportato per la morte prematura ed inaspettata di Romy. Christoph accetterà alla fine di parlare con Linda, ma la tratterà così male che la donna mediterà di lasciare immediatamente Bichlheim.

Paul si ubriacherà al punto tale da perdere il controllo e spaventare i suoi cari. Christoph ricatterà Eva: se lei accetterà di fare il test del Dna, lui farà di tutto per fare avere una pena molto lieve a Valentina. Nel frattempo, l'uomo si dedicherà ad alcune sessioni di fisioterapia al Furstenhof in cui avrà un nuovo scontro con Linda. Per dimenticare il misterioso ragazzo che l'aveva soccorsa, Franzi accetterà di trascorrere una piacevole serata in birreria. Jessica difenderà l'onore di Henry quando in paese verrà deriso da tutti per essere molto bravo a lavorare all'uncinetto.