Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore che andranno in onda da domenica 15 marzo a sabato 21 marzo su Rete 4, hanno in serbo moltissime novità per l'affezionatissimo pubblico: in particolare Annabelle tornerà con un perfido piano in mente, Eva ritirerà il test di paternità e Jessica conoscerà sua suocera.

Approfondiamo nel dettaglio cosa accadrà durante questa nuova avvincente settimana.

Anticipazioni Tempesta d'amore da domenica 15 a sabato 21 marzo: Christoph caccia Linda dalla stanza

Le trame degli episodi di Tempesta d'amore svelano che Christoph, dopo essere stato in coma, avrà bisogno dell'aiuto di Linda, la quale cercherà di stargli accanto al massimo delle sue possibilità: i due avranno modo di parlare, ma il confronto si farà acceso ed emergeranno vecchie questioni irrisolte. La donna proverà ad esternare la sua teoria sul fratello Boris, ma Christoph, sconvolto, non le darà ascolto e, fumante di rabbia, la caccerà dalla stanza.

Nel frattempo, Denise riceverà un' importantissima offerta di lavoro: restaurare la cattedrale di Notre-Dame a Parigi. La gioia per questa eccitante opportunità, però, verrà oscurata dal timore di dover abbandonare Joshua e così cercherà, in tutti i modi, di far proporre un contratto di lavoro anche al suo amato. Tutto sembrerà andare per il verso giusto e i due saranno pronti a partire insieme, ma Annabelle, tornata a Furstenhof, entrerà nella stanza della sorella con un perfido piano in mente e rovinerà i piani della coppia.

Intanto, Valentina e Fabien, anche se del tutto incerti sul futuro della loro storia, si abbandoneranno alla passione.

Trame Tempesta d'amore fino al 21 marzo: la madre di Henry arriverà in città

Gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che Andrè avrà la possibilità di ricoprire il ruolo di giudice in una importantissima gara di cucina, ma i suoi sogni verranno spezzati dall'impossibilità di lasciare Furstenhof a causa di motivi lavorativi.

Nel frattempo, Marianne Achleitner, madre di Henry, arriverà in città e Jessica si impegnerà in tutti i modi per dare buona impressione di sé, ma le cose non andranno per il verso giusto: Marianne si farà una cattiva idea della compagna del figlio e deciderà prolungare la propria visita in modo da assistere all'evoluzione degli eventi.

Dopo le iniziali difficoltà le due donne sembreranno trovare un punto di incontro, ma i colleghi di lavoro riveleranno qualcosa sulla giovane. Intanto, Eva ritirerà i risultati dell'esame fatto sul bambino che porta in grembo e scoprirà che il padre di suo figlio non è Christoph, ma Robert: la notizia lascerà Christoph molto turbato, mentre il cuore di Eva sarà colmo di gioia.