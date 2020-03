Questa mattina alcuni concorrenti del GF Vip 4 hanno deciso di fare le pulizie di casa. Tra questi Teresanna Pugliese che, insieme ad Antonio Zequila e ad altri inquilini, ha iniziato a sistemare l'area della veranda. A un certo punto, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lamentata sostenendo che alcuni inquilini faticano a tenere in ordine la casa e che non fanno altro che sporcare in giro. A quel punto Sossio Aruta sembra che si sia sentito chiamato in causa ed ha invitato la bella partenopea a smetterla di lanciargli frecciatine perché aveva la luna storta.

Gli animi si sono accesi e i due hanno iniziato a litigare con tanto di urla, parole forti ed espressioni dialettali.

Volano stracci tra Teresanna e Sossio nella casa del GF Vip

Dopo aver sbottato ad alta voce, Teresanna Pugliese si è lasciata andare a delle parole piuttosto forti che hanno spezzato gli equilibri della casa del GF Vip 4: "Qui si mettono a prendere il sole, pensano di stare al villaggio, al lido Mappatella. L'hanno capito dove stanno o no?". Dopodiché, è intervenuto Sossio Aruta che si è scagliato contro l'ex tronista, accusandola di essere quella che sporca il giardino con i mozziconi di sigaretta.

La Pugliese ha poi replicato all'ex calciatore dicendo: "Ti faccio sapere che sono io a togliere i vostri mozziconi dal giardino e pulire tutto. Pulisco la tua sporcizia! Non ti ho mai attaccato, sei un tamarro. Ti ho pure chiamato con educazione". A quel punto, Sossio ha risposto: "Tamarro lo dici a qualcun altro e non offendere. Chi ti credi di essere? Sei solo una cafona. E' dal primo giorno che mi offendi".

Teresanna ha poi terminato l'accesa discussione, lanciando una dura stoccata a Sossio: "Ti senti perennemente chiamato in causa. Non stavamo parlando di te. Sei tu quello che si depila e lascia tutto in giro, che crede di stare a casa sua o nel villaggio. Chi ti stava cercando o pensando? Se ti senti un cafone è un problema tuo". Infine, è intervenuto Fabio Testi che ha rimproverato Sossio dicendogli di smetterla perché la discussione non può protrarsi per tutto il giorno.

Gf Vip 4, la lite tra Sossio e Teresanna commentata dagli utenti di Twitter

L'accesa lite tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese al GF Vip 4 è stata commentata dai tanti utenti di Twitter che sono apparsi piuttosto divertiti e interessanti. Qualcuno, infatti, ha scritto postando il filmato della discussione tra i due inquilini: "Non ho visto quello che è successo, ma solo vedendo questo video sto morendo".

🤣🤣🤣#GFVIP https://t.co/nIQhBydRJm — peppe90 (@peppe9014) March 15, 2020

Infine, un altro ha cinguettato: "Le litigate così mi piacciono, fatte su motivi futili senza andare sul personale.

Loro devono litigare come noi litighiamo a casa, ridere come facciamo noi a casa. Perché anche la nostra vita continua"

