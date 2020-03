Lunedì 30 marzo è andato in onda su Fox l'episodio 10x14 di The Walking Dead: ancora una volta, a causa dell'emergenza sanitaria, l'episodio è andato in onda in lingua originale. Ci si è soffermati su tre gruppi di personaggi principali: quello di Carol, Negan e Daryl, quello di Beta e infine quello di Eugene, Ezekiel e Yumiko.

Recensione The Walking Dead 10x14, nel finale una new entry

Dopo l'ultimo episodio dedicato al personaggio di Michonne che esce dal cast per andare a cercare e salvare il suo amato Rick, si ritorna sui personaggi principali di The Walking Dead: in apertura di episodio si spiega come sia nato il patto tra Carol e Negan.

E' stata la donna a fare la proposta a Negan quando lui era ancora in prigione ad Alexandria, chiedendogli di fare in fretta. Come sappiamo, Negan ci ha messo un bel po' prima di conquistare la fiducia di Alpha e tagliarle la gola, proprio come aveva chiesto Carol. Ora che la testa di Alpha è infilzata in una picca al confine con il territorio dei Sussurratori, Carol lascia Negan libero e parte per un viaggio in solitaria.

Peccato che la donna venga perseguitata passo dopo passo da una voce interiore, rappresentata dal fantasma di Alpha, che le fa rivivere il passato, tra la morte di Sophia e quella di Henry, fin quando, a causa del crollo di un soppalco di una vecchia baracca, Carol resta bloccata.

Sta quasi per essere morsa dai vaganti quando riesce a liberarsi e fare ritorno ad Alexandria. Nel frattempo Negan, ormai libero, torna nella casa dove ha lasciato Lydia, ma la ragazza non c'è: ad aspettarlo c'è Daryl al quale racconta la verità. Daryl non gli crede e chiede di condurlo alla testa di Alpha per avere la prova che la donna sia realmente morta, ma non c'è (è stata presa da Beta). Ad aspettarli ci sono, però, tre Sussurratori che incoronano Negan come il nuovo Alpha: l'uomo si fa consegnare un fucile per uccidere Daryl, ma è una finzione.

Con qualche colpo fa fuori i tre nemici e con Daryl fa ritorno ad Alexandria.

Beta, dopo aver raccolto la testa di Alpha e aver scelto di portarla con sé come un oracolo, raggiunge un appartamento: qui si scopre il suo passato, ovvero quello di cantante country. E così fa suonare al massimo volume un suo brano su un vecchio vinile attirando a sé un numero esagerato di vaganti, pronti per dar vita a quell'orda che lui stesso condurrà ad Alexandria.

Infine, ad Hilttop c'è Eugene che rivela a tutti il suo contatto, Stephanie, che si trova nel West Virginia: sebbene qualcuno non sia d'accordo su questo suo progetto, Eugene parte insieme a Yumiko ed Ezekiel. Dopo alcuni tentennamenti i tre arrivano nella città dove trovano vaganti in posizioni e situazioni piuttosto insolite e divertenti: ed è qui che fa la sua apparizione una donna, vestita di rosa e con qualche rotella fuori posto. Lei è Princess e sarà il nuovo personaggio della Serie TV.

The Walking Dead, rinviato il finale di stagione

Il prossimo episodio, il 10x15, sarà l'ultimo ad essere mandato in onda per ora: qualche giorno fa, infatti, è stato rivelato che il finale della decima stagione non sarà mandato in onda nella data prevista, ma posticipato ad una data da definire a causa dell'epidemia Coronavirus che non ha permesso di completare la post-produzione.

L'ultimo episodio andrà in onda come episodio speciale e, comunque, nel corso di questo 2020.