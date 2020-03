Continua l'appuntamento pomeridiano con la fiction di origine lombarda 'Il Paradiso delle Signore 4'. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo prossimi, rivelano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che sconvolgeranno profondamente le vite degli amati personaggi. Infatti, Angela si mostrerà malinconica e distrutta dal dolore, poiché non potrà riprendersi definitivamente il figlio. Inoltre, la ragazza tenterà di togliersi la vita, ma il bel Riccardo (Enrico Oetiker) la salverà.

In seguito, il Guarnieri porterà la Barbieri a Rapallo in Liguria. Salvatore e Gabriella (Ilaria Rossi) attraverseranno momenti difficili a causa della gelosia dell'Amato nei confronti di Cosimo Bergamini. Infine, Rocco (Giancarlo Commare) riuscirà a rubare il cuore di Marina (Ludovica Coscione). La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) accetterà la proposta di matrimonio di Achille e comunicherà ai familiari la notizia.

'Il Paradiso delle Signore 4': Rocco e Marina sono innamorati

Gli spoiler delle prossime puntate de 'Il Paradiso delle Signore' raccontano che Riccardo ed Angela (Alessia Debandi) saranno sempre più vicini.

I due ragazzi decideranno di partire per la Liguria. Successivamente, soggiorneranno nella villa dei Guarnieri e riusciranno ad allontanarsi dalla città per vivere attimi di tranquillità.

Il papà di Margherita comunicherà alla sorella Marta (Gloria Radulescu) la sua temporanea assenza e le chiederà di sostituirlo con Ludovica. Nel momento in cui Marcello verrà a sapere dove si trova la Barbieri, si recherà immediatamente nella città di Rapallo, al fine di obbligare la ragazza a fare rientro a Milano.

Adelaide convolerà a nozze

Prossimamente, si vedrà che Rocco riuscirà a dichiarare il suo amore a Marina. Molto presto, però, il bel magazziniere dovrà affrontare l'aspirante attrice. Essa dovrà scegliere se rimanere nel capoluogo lombardo oppure trasferirsi a Roma per girare un fotoromanzo.

Dopo vari ragionamenti, la ragazza deciderà di seguire la sua carriera e l'Amato non né sarà contento. Intanto, a casa Guarnieri arriveranno delle grandi novità: la Contessa di Sant'Erasmo comunicherà a tutti i parenti di aver accettato l'offerta di matrimonio di Achille Ravasi.

Ovviamente, il banchiere Umberto (Roberto Farnesi) non reagirà bene al fatto. Infine, Ludovica inizierà a sospettare della fedeltà del compagno, mentre i coniugi Conti riceveranno una notizia sorprendente. In attesa di sapere cosa succederà nei prossimi episodi, in onda su Rai 1 alle ore 15:50 circa, si ricorda che i telespettatori avranno la possibilità di rivedere clip e scene precedenti sulla piattaforma gratuita ed online RaiPlay.com.