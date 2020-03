La puntata del trono over di Uomini e donne che andrà in onda oggi venerdì 6 marzo sarà davvero intensa dal punto di vista emotivo. Grandi protagonisti saranno Armando, Veronica e Maria De Filippi che prenderà le difese della dama, la quale si troverà a dover subire l'ennesimo forte attacco di Incarnato. La Ursida scoppierà in lacrime di fronte alle parole del cavaliere il quale la accuserà non solo di avere una relazione con un uomo che non fa parte del parterre maschile ma aggiungerà anche che questo presunto uomo è impegnato.

Veronica chiude con Andrea

La puntata del trono over del 6 marzo prenderà il via, come dimostrano le anticipazioni di Witty.tv, dai numerosi dubbi che gli opinionisti del dating show nutrono nei confronti della relazione tra Marcello e Anna Maria. Quest'ultima però vorrà porre l'accento sul fatto che non ha certo bisogno di un uomo che la mantiene, cercando di mettere a tacere ogni illazione nei suoi riguardi. Successivamente sarà al volta di Antonella e Marco che si siederanno al centro dello studio: tra i due le cose sembrano andare molto bene ma l'idillio sarà interrotto dall'arrivo di un nuovo cavaliere per Antonella.

Dopo l'ingresso di una nuova donna per Jean Pierre, sarà la volta di Veronica e Andrea.

Veronica non si dirà felice della conoscenza poiché si è sentita un po' 'mamma' nei confronti del cavaliere, che invece pare aver riscosso l'interesse di Valentina Autiero. Le parole della Ursida però provocherà un vero e proprio marasma in quanto Andrea, che affermerà di avere delle amicizie in comune con Armando, dirà di essere venuto a conoscenza di una frequentazione di Veronica con un uomo che non fa parte del parterre maschile.

Armando e Veronica: nello scontro interviene Maria De Filippi

Veronica, che affermerà di aver voluto partecipare a Uomini e Donne per chiudere definitivamente con il suo passato, scoppierà in lacrime ma a questo punto interverrà Armando che rincarerà la dose. Non solo Incarnato confermerà la frequentazione di Veronica con un uomo ma le sue parole lasceranno intender che si tratta di una persona con un legame sentimentale, quindi un uomo impegnato.

Nonostante il pianto di Veronica, Armando non si placherà ma le sue parole saranno sempre più dure, tanto che ad intervenire sarà Maria De Filippi stessa. La conduttrice sarà infuriata tanto da spingere Armando a fermarsi visto che tutte le donne che lo frequentano poi si ritrovano a piangere al centro dello studio. A questo punto, Incarnato cercherà di replicare ma irritata e innervosita Maria lo zittirà lasciando lo studio e invitando Tina Cipollari a salutare tutti. Insomma quella del 6 marzo sarà una puntata dall'alto contenuto adrenalinico.