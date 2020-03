Ida e Riccardo sono sempre più innamorati ed uniti: la coppia ha deciso infatti di affrontare insieme il delicato e triste periodo che l'Italia sta affrontando per via dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. L'ex dama del trono over di Uomini e donne, a dimostrazione di ciò, ha condiviso con i fan una foto che la vede in compagnia del Guarnieri: lo scatto è molto spiritoso e incita tutti a farsi forza per superare il momento. La Platano non può che essere felice della decisione del fidanzato di passare con lei il periodo di reclusione forzata.

Ida sui social insieme al fidanzato

Sorridenti e abbracciati: ecco come hanno deciso di mostrarsi Ida e Riccardo ai propri fan per dare il loro messaggio di forza affinché si possa superare al meglio la quarantena imposta dal Governo per limitare il contagio da Coronavirus. Riccardo si è recato a casa della sua fidanzata per starle accanto e poter passare insieme il triste momento. E' evidente che ormai le liti e le discussioni sono acqua passata altrimenti il Guarnieri non avrebbe preso la decisione di stare così tanto tempo a contatto con lei.

'Tutti insieme ce la faremo', ha scritto Ida sul suo profilo Instagram. La coppia ha voluto così mandare un messaggio di sostegno a coloro che vivono momenti difficili ma anche agli italiani in generale che stanno affrontando una situazione del tutto nuova. Mentre BubinoBlog ha anticipato che le registrazioni di Uomini e Donne saranno con ogni probabilità sospese a tempo indeterminato, Riccardo non si è fatto problemi a raggiungere la sua Ida.

Probabilmente la coppia sta facendo le prove generali di una futura convivenza.

Ida e Riccardo uniti nella difficoltà

La coppia insomma sta traendo il meglio da questo periodo difficile: i due stanno insieme tutto il giorno e se sapranno superare queste circostanze come una vera famiglia potrebbero optare per una convivenza stabile. E' evidente che il Guarnieri sta facendo sul serio: dopo l'ultima crisi di cui i due hanno parlato durante l'ultima ospitata al dating show, pare infatti che i due innamorati siano decisi a far funzionare le cose e farle andare per il verso giusto.

Riccardo d'altronde non si è fatto problemi a dichiarare a Uomini e Donne Magazine che Ida a lui piace così com'è, con tutti i suoi pregi e difetti. Ida, dal canto suo, ha affermato davanti alle telecamere di essere stra-innamorata del suo compagno. Adesso i due sono sotto lo stesso tetto: nel momento di difficoltà Ida e Riccardo non si sono persi piuttosto si sono stretti più forte l'uno all'altro. Per tutti gli altri protagonisti di Uomini e Donne invece è tempo di attesa: non appena l'emergenza terminerà le avventure di dame e cavalieri, così come quelle dei tronisti, torneranno a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5.