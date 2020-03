Nella puntata di oggi, 6 marzo, del trono over di Uomini e donne, ne sono successe di tutti i colori. Dopo le mille discussioni sulla coppia formata da Anna Maria e Marcello, gli animi si sono surriscaldati quando al centro dello studio si è seduta Veronica. La dama, dopo aver concluso la conoscenza con Andrea, è stata attaccata pesantemente da Armando, tanto che la donna è scoppiata in lacrime. Questa volta Maria De Filippi è stata costretta a intervenire in difesa della Ursida, scagliandosi contro Armando, al quale si è rivolta infuriata intimandogli di "smetterla".

Caos al Trono Over di U&D, Armando attacca Veronica

La puntata del Trono Over di Uomini e donne, andata in onda oggi venerdì 6 marzo, rimarrà negli annali di Canale 5. Armando questa volta l'ha combinata grossa e ha fatto perdere la pazienza anche a Maria De Filippi. Andando per ordine, tutto è cominciato quando al centro dello studio di Uomini e Donne si è seduta Veronica Ursida, la quale ha chiuso la conoscenza con il giovane corteggiatore Andrea. In questo frangente è entrato a gamba tesa Armando il quale, con modi molto aggressivi, ha insinuato che la sua ex fiamma stia frequentando una persona al di fuori del programma.

Accuse pesanti, a cui Veronica ha reagito come meglio ha potuto: "Sei una vipera nel corpo di un uomo", gli ha urlato, per poi scoppiare in lacrime.

Maria De Filippi furiosa con Armando Incarnato: 'Smettila'

Armando Incarnato dunque, nella puntata odierna di Uomini e Donne, è risultato uno dei protagonisti. I suoi attacchi a Veronica Ursida non sono nuovi ai telespettatori del trono over, ma quanto accaduto oggi ha superato il limite.

La Ursida si è lasciata andare a un pianto inconsolabile e a nulla sono serviti i suoi tentativi di smentire tutte le accuse che le sono state fatte. In difesa della dama è scesa in campo la padrona di casa che, questa volta, ha perso definitivamente la pazienza con Incarnato. "Armando smettila! Stai rompendo le scatole" ha sbottato Maria De Filippi, dopo che il cavaliere continuava a fare insinuazioni mentre Veronica parlava.

La De Filippi, poi, ha fatto un discorso che difficilmente Armando dimenticherà. Infuriata, la conduttrice ha voluto sottolineare come lui riesca a far piangere tutte le donne con cui è uscito. "Non se ne può più", ha poi concluso Maria che, visibilmente contrariata, ha lasciato lo studio di Uomini e donne lasciando a Tina il compito di salutare tutti. Dopo la sfuriata di Maria De Filippi contro il cavaliere partenopeo, i fan di Uomini e Donne restano in attesa di conoscere il destino di Armando Incarnato. Come andrà a finire? Si ricorda che per rivedere la puntata, basta collegarsi sul sito Witty Tv.