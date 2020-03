L’ex gieffino Daniele Dal Moro ha fatto discutere fin dall’inizio dalla sua esperienza a Uomini e Donne. In una delle ultime registrazioni Maria De Filippi l’aveva definito un tronista particolare sottolineando che aveva voluto presenziare personalmente ai casting per le corteggiatrici. In particolare il veronese aveva provocato la reazione degli opinionisti e del pubblico in studio per aver fatto pesare una ragazza. Quest’oggi, 3 marzo, si è registrata una nuova puntata del people show di Canale 5 e, come riferito da Il Vicolo delle News, Dal Moro è stato protagonista di un nuovo infuocato botta e risposta.

Questa volta il giovane imprenditore ha puntato l’indice contro Gianni Sperti che l’aveva criticato per il suo comportamento nel corso dell’esterna con Angelica. L’ex di Martina Nasoni ha prima pianto e poi ha replicato in maniera piccata affermando che “fa solo interventi di me...”.

Dal Moro perde le staffe a U&D per gli attacchi di Sperti

Tra Daniele Dal Moro e Gianni Sperti non corre buon sangue e le tensioni si sono acuite nel corso della registrazione del 3 marzo del trono classico di Uomini e donne.

In particolare gli ultimi attacchi dell’opinionista hanno mandato in tilt il veronese che ha avuto una crisi di pianto. Prima che il confronto in studio entrasse nel vivo è stata mandata in onda l’esterna con Angelica. Il tronista non ha nascosto di essere molto preso dalla corteggiatrice ed ha parlato del rapporto con il padre. Il ventottenne ha riferito che il genitore non era contrario alla sua partecipazione dal dating show di Canale 5 ma che, contestualmente, non ha neanche manifestato entusiasmo sottolineando che questa indifferenza finisce per ferirlo.

Inoltre Dal Moro ha cercato di tranquillizzare la ragazza ribadendo che è un bravo ragazzo. Il comportamento di Daniele è stato criticato da Sperti che già aveva manifestato il suo risentimento nei confronti dell’imprenditore per alcune affermazioni ‘sussurrate’ nelle precedenti puntate (“Ora spara le solite cavolate”).

L'esterna con Angelica e lo scambio di accuse tra tronista e opinionista

Per l’opinionista di Uomini e Donne il tronista vuole sempre primeggiare ed anche nel corso dell’esterna con Angelica non è stato da meno.

Per Gianni Sperti l'imprenditore avrebbe dovuto dare maggiore spazio alla corteggiatrice visto che quello era il suo momento ed, invece, ha finito col parlare di sé. Dall’altra parte Dal Moro non ha gradito i rilievi mossi dall’opinionista e la tensione è salita alle stelle tra parolacce e pesanti accuse.

Senza fare giri di parole il veronese ha riferito che Gianni fa solo “interventi di me...” con l’ex ballerino che ha prontamente replicato con un’espressione colorita. Ad interrompere l’acceso botta e risposta ci ha pensato la conduttrice che ha mandato in onda l’esterna del tronista con Beatrice con la quale ha poi polemizzato in studio.

Inoltre per il veronese sono arrivate altre sei corteggiatrici che Dal Moro ha deciso di tenere in studio.