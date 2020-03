Oggi, 6 marzo, si concluderà la settimana con la messa in onda di una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne e dove ne succederanno di tutti i colori. Da quanto rivelano le anticipazioni riguardanti la registrazione dello scorso 23 febbraio, anche Maria De Filippi perderà la pazienza dopo i continui attacchi a Veronica Ursida. La dama, al centro dello studio, verrà accusata di essere già fidanzata fuori dal programma e Armando non perderà occasione per scagliarsi contro la sua ex fiamma.

La donna in lacrime, troverà il sostegno della conduttrice, la quale interverrà in sua difesa rimproverando Incarnato per i suoi modi aggressivi. Spazio anche a Marcello e Anna Maria e ad Antonella e Marco B.

Anticipazioni U&D del 6 marzo: Anna Maria e Marcello ancora sotto accusa

La puntata odierna dedicata al trono Over di U&D, ripartirà da Marcello e Anna Maria che, già nello scorso appuntamento, erano stati attaccati da Gianni Sperti, il quale non credeva alla veridicità della loro conoscenza.

Oggi pomeriggio, la dama sottolineerà il fatto di non avere mire economiche e di non avere bisogno di un uomo che la mantenga. Dopo la parentesi legata a Marcello e Anna Maria, al centro dello studio di Maria De Filippi, siederanno Antonella e Marco B., il cavaliere che la scorsa settimana aveva rivelato di avere il costume di 'Batman'. Tra i due la conoscenza proseguirà nel migliore di modi, tanto che si verrà a sapere anche di un bacio.

La conduttrice annuncerà ad Antonella che per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Come la prenderà Marco B.?

Veronica attaccata da Armando, Maria De Filippi perde la pazienza con il cavaliere

Nel nuovo appuntamento del Trono Over di U&D, sarà la volta anche di Veronica Ursida, la quale si ritroverà di fronte al giovane Andrea, giunto in trasmissione qualche settimana fa per conoscerla. Dalle anticipazioni pubblicate su 'Witty tv', la dama confesserà di essersi sentita un po' 'mamma' piuttosto che fidanzata, motivo per il quale deciderà di interrompere la conoscenza.

Gli animi nello studio di U&D si surriscalderanno quando Andrea insinuerà il dubbio che Veronica sia già fidanzata al di fuori del programma. Accuse che erano già state mosse anche da Armando in passato. Incarnato, a questo punto, non perderà l'occasione per intromettersi nella discussione, accusando pesantemente la sua ex fiamma, fino a farla arrivare alle lacrime. L'atteggiamento aggressivo di Armando, farà infuriare anche Maria de Filippi, la quale prenderà le difese di Veronica e chiederà al cavaliere partenopeo di smetterla e di comportarsi da uomo.

Appuntamento con la nuova puntata di Uomini e donne, oggi 6 marzo su Canale 5, a partire dalle 14:45 circa.