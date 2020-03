La storia d'amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è naufragata e la conferma è giunta proprio dall'ex dama del Trono Over di Uomini e donne tramite il suo profilo Instagram rispondendo ad alcune delle tante domande dei fan. Dopo un percorso tormentato nel dating show di Canale 5, la coppia aveva scelto di abbandonare i riflettori per vivere al meglio la loro relazione. L'amore tra i due andava a gonfie vele, tanto che sono si sono regalati un suggestivo soggiorno a Dubai per trascorrere un po' di tempo insieme.

A quanto pare però il rapporto tra Enzo e Pamela pare aver preso una piega diversa, fino alla rottura definitiva. Tale decisione sarebbe stata presa proprio dall'ex cavaliere.

Le dichiarazioni dell'ex dama di UeD sulla rottura con Enzo Capo

Poche ore fa, Pamela Barretta ha replicato ad alcune domande poste dai suoi seguaci di Instagram. "Ti sei lasciata con Enzo?" ha chiesto qualche fan. La risposta dell'ex dama di UeD è stata piuttosto decisiva, facendo intendere che sia stato proprio Enzo Capo a troncare la relazione: "Sì, mi ha lasciata".

Dopodiché, la Barretta ha aggiunto un altro dettaglio sulla rottura, affermando che l'ex cavaliere ha qualche distrazione in corso: "Ha altro per la testa". L'ex dama potrebbe aver fatto intendere di essere stata lasciata per via della differenza d'età. Che tale affermazione sia un'allusione per confermare che Enzo abbia avuto qualche sbandata per una donna più giovane? Chissà, per ora non è dato saperlo poiché non ci sono altre informazioni a riguardo.

Infine, qualcuno ha voluto ironizzare sul lato economico dell'ex cavaliere chiedendo a Pamela: "Ora che ti sei lasciata con Enzo chi ti paga le vacanze?". La risposta della Barretta è stata piuttosto dura e sarcastica: "Il mio portafoglio. Come ho sempre fatto".

UeD, Enzo e Pamela avevano affrontato l'argomento nozze e figli

Pochi giorni fa, Enzo Capo e Pamela Barretta, incoraggiati dai fan, avevano parlato della loro probabile intenzione di convolare a nozze e formare una famiglia.

Tra le numerose domande dei seguaci di Instagram, c'era quella fatta alla bella ex dama di UeD sulla sua volontà di diventare madre prima di aver compiuto quarant'anni. La risposta di Pamela è stata: "Sì ma con le precauzioni giuste". Più ambigua e vaga invece la risposta data alla domanda "Quando farete un figlio?": Pamela aveva postato alcuni puntini di sospensione. Infine, qualche fan ha chiesto alla coppia: "Vi sposerete?", domanda alla quale Enzo aveva risposto con una faccina sorridente. Insomma, a distanza di qualche settimana, Enzo e Pamela hanno deciso di lasciarsi e il motivo pare essere ancora del tutto sconosciuto.