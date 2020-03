Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 30 marzo al 3 aprile, si tornerà a parlare del rapporto tra Leonardo e Serena. A causa dei recenti contrasti tra Filippo e sua moglie, la storyline tra la Cirillo e Arena era passata un po' in secondo piano, ma in quest'ultima settimana di programmazione verrà dato molto spazio a questa coppia. In particolare verrà posta molta attenzione su una romantica richiesta che Leonardo farà a Serena e che metterà la donna in forte crisi. Va ricordato che la prossima settimana di programmazione sarà l'ultima regolare per Un posto al sole, dato che a partire da lunedì 6 aprile saranno mandate in onda le repliche delle puntate a partire dal 2012.

La proposta di Leonardo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Leonardo (Erik Tonelli), in partenza per un'importante viaggio di lavoro verso la Sicilia, chiederà a Serena (Miriam Candurro) di seguirlo. Non viene fatto nessun riferimento alla piccola Irene (Greta Putaturo), in ogni caso la Cirillo, dinanzi a tale proposta, entrerà in crisi e non saprà se sia il caso di accettare o meno l'offerta. Dalle anticipazioni non viene svelata quale sarà la risposta di Serena, ma viene rivelato un importante dettaglio sul personaggio della Cirillo.

La solitudine di Serena

.A quanto pare la donna non sarà affatto felice della sua attuale situazione, le sue scelte non l'hanno resa felice, ma l'hanno condotta ad essere profondamente sola. Serena, a questo punto, dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue scelte e affrontare quella che sarà la sua nuova vita. Sull'altro versante le cose non andranno di certo meglio per Filippo (Michelangelo Tommaso), l'uomo infatti si troverà a scontrarsi duramente con suo padre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) a causa di un'incomprensione sul posto di lavoro.

Ultima settimana di programmazione

La rai ha dato, attraverso i suoi canali social, l'annuncio ufficiale dell'interruzione della programmazione dei nuovi episodi di Un posto al sole. A partire da lunedì 6 aprile verranno trasmesse le repliche della sedicesima stagione andate in onda a partire da marzo 2012. Sarà l'occasione per vedere come è iniziata la storia d'amore tra Serena e Filippo, ma anche per ammirare alcuni protagonisti amati non più presenti nella soap come Cristiana Dell’Anna nel doppio ruolo delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, Michele Cesari il compianto Tommaso Sartori) e Cristina D’Alberto che interpreta Greta Fournier.

Inoltre saranno omaggiati due grandi attori scomparsi, ma ancora vivi nella memoria dei fan, Antonio Pennarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore Mamma Lucia.