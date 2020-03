Samanta Piccinetti è incinta. L'attrice toscana, che nella soap Un posto al sole interpreta Arianna Landi, ha dato la notizia ufficiale mercoledì 4 marzo, durante il programma di Caterina Balivo Vieni da Me. Lei e il marito Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori nella soap) hanno dato l'annuncio del lieto evento durante un'intervista, suscitando gli applausi e la felicità del pubblico.

Samanta Piccinetti aspetta una bimba

Samanta Piccinetti (Arianna Landi) ha comunicato, insieme al coniuge Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), di essere in dolce attesa durante un'ospitata alla trasmissione condotta da Caterina Balivo.

In realtà, l'indiscrezione circolava già da qualche settimana, ovvero da quando a gennaio il settimanale Diva e Donna aveva cominciato a parlare della vicenda.

Finora, però, non era mai arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, anche se la mancanza di una pronta smentita aveva lasciato intendere che potesse esserci qualcosa di vero. I due attori e il resto dello staff di Un Posto al Sole avevano preferito mantenere il massimo riserbo, rispettando la privacy della coppia.

Un amore nato sul set

Michelangelo Tommaso ha dichiarato di aver conosciuto l'attuale moglie sul set di Un Posto al Sole in un periodo in cui non credeva più nell'amore. L'attore romano nel 2007 stava vivendo una profonda crisi personale che gli aveva causato anche dei forti attacchi di panico e dei frequenti stati d'ansia. L'artista non è sceso nei dettagli, ma ha raccontato di essere riuscito a ritrovare la strada perduta e a riprendere in mano la sua vita lavorativa e sentimentale.

Pur lavorando entrambi nella soap Un Posto al Sole, si erano incrociati a malapena due volte a partire dal 2009, anno di esordio ad Upas per Samanta. Hanno cominciato a frequentarsi in un secondo momento, e durante un viaggio a New York nel Capodanno del 2011 si sono innamorati, per poi convolare a nozze nel 2017.

Upas: il destino di Arianna e Filippo

I fan, a questo punto, si stanno chiedendo quale sarà il futuro dei due personaggi, poiché Samanta a breve dovrà lasciare il set per portare a termine la gravidanza e per la maternità.

Filippo, nelle trame di Un Posto al Sole, non se la sta passando molto bene, essendo alle prese con la separazione con Serena. Michelangelo Tommaso, però, dovrebbe continuare ad essere sul set della soap.

Ben più complessa è la vicenda che riguarda Arianna, la quale presto dovrebbe partire per il Madagascar, ma con l'addio di Andrea (Davide Devenuto) ad Upas, ora ci sono diversi interrogativi intorno al destino del personaggio interpretato dalla Piccinetti.