Un posto al sole nei prossimi episodi vedrà nuovamente al centro della scena Serena e Filippo. Le trame inerenti le puntate in onda dal 23 al 27 marzo, rivelano che i due si scontreranno nuovamente a causa di una scelta riguardante la piccola Irene.

Nel frattempo, Viola scoprirà cosa gli sta nascondendo suo marito Eugenio, mentre Marina seguirà una pista che potrebbe portarla ad individuare il vero assassino di Sebastiano. Infine, Alberto proverà in tutti i modi a staccarsi dal clan Tregara.

Un posto al sole: nuovo scontro per Serena e Filippo

Le trame Un posto al sole dal 23 al 27 marzo, rivelano che Eugenio pur di preservare la sua famiglia, si rivolgerà a Raffaele per avere il suo sostegno, ma la situazione diverrà sempre più complicata e l'iniziativa del magistrato potrebbe non portare a nulla. Nel frattempo, Serena deciderà di prendere una baby sitter per Irene e ciò diverrà motivo di ulteriore scontro con Filippo. Più tardi, il ritorno di Otello porterà scompiglio e preoccupazione tra i condomini di Palazzo Palladini.

Intanto, Eugenio farà di tutto per tenere Viola all'oscuro di ciò che è accaduto nell'ultimo periodo, mentre Raffaele ed Ornella - che non sono affatto d'accordo con lui - proveranno a fare qualcosa. Più tardi, Renato e Guido faranno la guerra ad Otello e tra i tre ci saranno continue ripicche e dispetti. Poco dopo, Bianca vorrà accogliere un nuovo amichetto alla Terrazza, ma Giulia è contraria.

Un posto al sole, spoiler fino al 27 marzo: Viola scopre ciò che le ha nascosto Eugenio

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole in onda dal 23 al 27 marzo, dicono che Ferri prenderà un'iniziativa che potrebbe rovinare ancora di più i rapporti tra suo figlio Filippo e Serena. Nel frattempo, Viola scoprirà ciò che Eugenio le ha nascosto e sarà molto preoccupata, mentre lui prenderà una decisione che potrebbe avere importanti ripercussioni sull'intera famiglia.

Poco dopo, Vittorio proverà a mettere fine alla guerra tra Otello, suo padre Guido e Renato.

Intanto, Aldo Leone cercherà dei riscontri alle rivelazioni dell'assistente del defunto Sebastiano Rosato, ma non porterà nessuna notizia in merito a Marina. Tuttavia, la donna, presto avrà un'intuizione che potrebbe essere persino determinante. Più tardi, Viola deciderà di restare accanto al marito nonostante tutto mentre lui cercherà di dare una svolta completa alle indagini che sta effettuando colpendo un membro del clan Tregara.

Nel frattempo Filippo e Serena, pur mantenendo un rapporto freddo, cercheranno di mettere da parte i dissapori per concentrarsi sulla scelta della babysitter per la loro figlia.

Marina potrebbe commettere un passo falso

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Alberto alle prese con i tentativi di allontanarsi dal boss Tregara. Nel frattempo, Nicotera farà una proposta a Niko e Susanna, i quali la valuteranno attentamente prima di dargli una risposta definitiva.

Poco dopo, Marina si confronterà con l'avvocato Leone circa l'ultima pista che potrebbe portarli a scoprire il vero colpevole dell'omicidio di Sebastiano Rosato. Tuttavia, la Giordano farà delle mosse che potrebbe mettere in allarme la persona di cui lei ed il legale sospettano e scatenare così una reazione inattesa da parte sua.

Marina farà, dunque, un passo falso che finirà per compromettere le indagini che sta portando avanti con l'avvocato Leone al fine di aiutare Fabrizio? Non ci resta che aspettare l'evolversi della storyline per scoprirlo.