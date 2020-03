Un posto al sole avendo dovuto fermare le riprese a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, nella settimana dal 6 al 10 aprile, trasmetterà le repliche della sedicesima stagione andata in onda per la prima volta nel 2012. Le trame inerenti il primo ciclo di queste puntate, rivelano che Niko e Manuela saranno sempre più complici. Nel frattempo, Filippo nel tentativo di ritrovare Carmen finirà per incontrare Tommaso mentre Serena scoprirà che l'uomo di cui si è innamorata è più vicino di quanto pensasse.

Infine, Franco proverà a far riappacificare Arianna e Andrea mentre Giulia sarà indecisa sulla possibilità di avviare una collaborazione tra il suo centro d'ascolto e Vintariello.

Un posto al sole: Filippo incontra Tommaso

Le trame Un posto al sole dal 6 al 10 aprile, rivelano che Tommaso si recherà a Bologna per cercare di ritrovare Carmen, ma finirà per incontrare una persona legata al suo passato in maniera del tutto inaspettata. Intanto, Roberto Ferri sempre più in ansia per suo figlio Filippo, attenderà il risultato del test di paternità.

Nel frattempo, Manuela che si finge sua sorella Micaela, dovrà gestire un brutto momento. La ragazza, infatti, a causa di un incidente domestico, rischierà di essere scoperta da Niko. Poco dopo, Filippo incontrerà Tommaso e capirà di dover chiudere per sempre con il suo passato, ma non sa che presto farà un altro incontro. Più tardi, Serena scoprirà che l'uomo per il quale ha perso la testa è molto più vicino di quanto lei possa aver immaginato.

Intanto, Franco cercherà un modo per far riappacificare Arianna e Andrea, ma il suo piano si rivelerà più complicato del previsto.

Un posto al sole, spoiler al 10 aprile: Niko e Manuela sempre più vicino

Gli spoiler Un posto al sole fino al 10 aprile, ci dicono che Andrea e Arianna grazie allo stratagemma di Franco, si riconcilieranno. Intanto, Roberto Ferri sarà molto arrabbiato con Filippo, il quale ha saltato il ciclo di dialisi.

Poco dopo, Serena farà qualsiasi cosa per scoprire il nome dell'uomo che ama mentre Niko e Manuela si avvicineranno sempre di più. Nel frattempo, Roberto sarà sul punto di scoprire la verità sul bambino che aspetta Greta mentre Giulia sarà molto indecisa sul da farsi. La donna, infatti, non saprà se acconsentire alla collaborazione tra il centro d'ascolto e Vintariello. Poco dopo, Nunzio scoprirà qualcosa di sconvolgente mentre Arianna deciderà di non ritornare sui propri passi.

Greta scopre che il figlio che ha in grembo è di Roberto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Greta scoprire che il padre del bambino che porta in grembo è Roberto e ciò le darà motivo di sperare di poter recuperare il loro matrimonio.

Nel frattempo, Angela e Giulia avranno un teso confronto mentre Nunzio perdonerà Franco per non avergli detto nulla di suo nonno. Poco dopo, Guido si ritroverà a dover gestire Isabella con diplomazia e molta pazienza. Il Del Bue sarà all'altezza del compito? Non ci resta che guardare gli episodi in replica per saperlo.