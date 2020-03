Un posto al sole nei prossimi episodi arriverà alla conclusione della storyline sull'assassinio di Sebastiano Rosato. Le trame inerenti le puntate in onda dal 30 marzo al 3 aprile, rivelano che Marina Giordano scoprirà che ad uccidere l'uomo è stata la sua amica Gabriella e a causa di ciò si ritroverà in grave pericolo, ma per sua fortuna, Roberto correrà in suo aiuto evitando il peggio. Intanto, Eugenio continuerà a dare battaglia al clan Tregara e ciò provocherà un allontanamento con Viola, la quale però sarà molto preoccupata per lui e la loro famiglia mentre la piccola Bianca troverà una cagnolina.

Infine, Mariella e Guido chiederanno a tutti i loro amici di fare loro da testimoni di nozze e finiranno per mettersi in un grosso guaio.

Un posto al sole, Marina in pericolo

Le trame Un posto al sole dal 30 marzo al 3 aprile, rivelano che Marina Giordano deciderà di affrontare la sua amica Gabriella dopo aver capito che è stata lei a togliere la vita a Sebastiano Rosato. Agendo in tale maniera, però, la donna finirà per trovarsi in grande pericolo. Tuttavia, Roberto Ferri correrà in suo aiuto e riuscirà ad evitare il peggio.

Nel frattempo, Niko e Susanna decideranno di aiutare Eugenio Nicotera e faranno di tutto per convincere il loro assistito Avella (l'uomo che ha ucciso Cipriano durante il pestaggio a lui e ad Alberto) a collaborare con la giustizia e dire ciò che sa circa il clan Tregara. Le indagini sul pericoloso malvivente andranno avanti e saranno sempre più grottesche.

Un posto al sole, spoiler 30 marzo-3 aprile: Eugenio e Viola più distanti

Gli spoiler Un posto al sole dal 30 marzo al 3 aprile, ci dicono che Eugenio e Viola saranno sempre più distanti anche se lei non sopporterà di restare lontana da lui, in quanto ha paura per lui e per il pericolo che corrono tutti. Nel frattempo, il boss Tregara metterà a punto dei nuovi piani assolutamente loschi. Poco dopo, Bianca troverà una cagnolina che Giulia inizialmente cercherà di mandare via.

Tuttavia, nel giro di poco tempo, però, la donna instaurerà un rapporto molto tenero col simpatico animale e finirà per discutere con Franco e Angela per la sua gestione e capiremo il perché all'inizio non voleva che la bestiolina restasse alla Terrazza.

Leonardo chiederà a Serena di partire con lui

Nei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Leonardo prepararsi a partire per motivi di lavoro. L'uomo innamorato pazzo di Serena, prima della partenza le proporrà di partire insieme a lui per la Sicilia. Nel frattempo, Filippo e Roberto litigheranno a causa del lavoro. Poco dopo, Mariella e Guido continueranno a preparare le loro nozze e dovranno prendere una decisione molto importante, ovvero scegliere i testimoni.

La questione, però, finirà per rivelarsi molto più difficile di quanto sembrava. I due, infatti, commetteranno un grave errore, ovvero chiederanno a tutti i loro amici di fare loro da testimone di nozze.