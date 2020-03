Le anticipazioni degli episodi di Una vita, riguardanti le puntate che andranno in onda da domenica 8 marzo a venerdì 13 marzo, vedranno la presenza di moltissime novità che, certamente, riusciranno a stupire i fans della seguitissima soap: Ramon dovrà affrontare il dolore per la perdita della sua amata Trini, Filo sarà arrestato, ma riuscirà a fuggire di prigione e verrà assunta una badante per Milagros.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le anticipazioni delle puntate fino al 13 marzo.

Anticipazioni tv di Una vita dall'8 al 13 marzo: la cattura di Filo

Gli spoiler delle prossime puntate di Una vita rivelano che padre Telmo deciderà di incontrare Filo, l'assassino di frate Guillermo però Lucia, terrorizzata, sceglierà di seguirlo. La ragazza rischierà di far saltare il piano del sacerdote ma, dopo qualche peripezia, riusciranno a catturare il malvivente. Filo verrà portato in commissariato e interrogato da Mendez, anche se si rifiuterà di parlare e di confessare l'omicidio. Nel frattempo, Ramon apparirà distrutto dalla morte di Trini, il suo stato d'animo peggiorerà sempre di più e questo farà preoccupare molto Antonio e Lolita.

I due, volendo aiutare l'amico a tutti i costi, decideranno di parlare con padre Telmo per chiedergli di aiutarlo.

Spoiler della serie tv Una vita fino a venerdì 13 marzo: Lolita assume una balia per Milagros

Le anticipazioni degli episodi di Una Vita dicono che Filo finirà in carcere con l'accusa di omicidio, però Samuel, fingendo di andare a trovare Ursula, lo aiuterà a scappare. Nel frattempo, Ramon apparirà molto infastidito da Milagros e dai suoi pianti e così Celia ne approfitterà per convincere Antonio ad affidare a lei e a Felipe la piccola: ma alla fine Lolita parlerà con Fabiana che le consiglierà di assumere una persona per prendersi cura della bambina.

Poi Mendez, appigliandosi a una minima questione legale, riuscirà a far uscire Ursula di prigione. La donna non verserà in buone condizioni di salute, anzi apparirà molto provata dalla situazione vissuta.

Trame di Una vita dall'8 al 13 marzo: Ramon deciderà di togliersi la vita

Gli spoiler delle puntate della settimana rivelano che Celia sarà molto scontenta della decisione di Lolita di assumere una badante per Milagros.

Nel frattempo, Batàn sarà furioso per aver dovuto dire addio a uno dei suoi migliori seguaci e farà sempre maggiore pressione su Samuel per spronarlo a saldare il suo debito: se non ci riuscirà rischierà di dover pagare con la sua stessa vita. Intanto, Ramon cercherà di convincere tutti di stare bene ed andrà addirittura all'Ateneo con Felipe. La realtà, però, sarà molto diversa infatti starà soffrendo enormemente e cercherà in tutti i modi di restare da solo: con una piccola scusa allontanerà Fabiana dall'abitazione e prenderà seriamente in considerazione la decisione di togliersi la vita.