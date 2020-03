Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", scritta dalla stessa autrice de "Il Segreto", Aurora Guerra. La soap vanta all'interno del suo cast attori del calibro di Juanma Navas (Ramon), Marc Parejo (Felipe), Alba Gutierrez (Lucia), Dani Tatay (Padre Telmo), Montserrat Alcoverro (Ursula), Jose Luis Martinez (il priore Espineira) e Ines Aldea (Celia Alvarez Hermoso). Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi nel nostro paese dal 22 al 27 marzo, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:10.

Le vicende delle nuove puntate saranno principalmente incentrate sulla fuga improvvisa di Fulgencia da Acacias, sull'ufficializzazione del rapporto fra Telmo e Lucia, sui documenti che Padre Bartolomè troverà sul conto del priore Espineira e sull'offerta di lavoro che Batan farà a Samuel.

Samuel insulta Telmo e Lucia nel corso del loro fidanzamento

Le anticipazioni di "Una vita" ci informano che Samuel giurerà di vendicarsi di Lucia quando scoprirà che la donna ha intenzione di ufficializzare la sua relazione con Telmo.

Ramon si sentirà in colpa per aver sparato per sbaglio al suo amico Felipe, mentre il priore Espineira chiederà a Samuel di aiutarlo a progettare un nuovo piano per impadronirsi dell'ingente eredità dei marchesi di Valdez. Lucia e Telmo organizzeranno una festa alla Deliciosa per festeggiare il loro fidanzamento, scatenando l'ira di Samuel. L'Alday, infatti, si presenterà all'evento per insultare la coppia ed inveire contro Felipe, colpevole secondo lui di non essere stato capace di costringere Lucia a sposarlo quando erano promessi.

Jimeno Batan offre un modo a Samuel di ripagare il suo debito

Celia si convincerà che Fulgencia non sia capace di badare a Milagros e cercherà in tutti i modi di renderle la vita impossibile. La situazione peggiorerà quando la tata rientrerà da una commissione e vedrà la signora Alvarez Hermoso fare qualcosa di scioccante con la piccola Milagros. Scossa e spaventata da ciò che ha visto, Fulgencia fuggirà il più in fretta possibile da Acacias 38.

Dopo aver assistito insieme a Telmo al funerale di Frate Guillermo, Padre Bartolomè inizierà a cercare negli archivi dei documenti che potrebbero rovinare definitivamente la figura del priore Espineira. Dopo qualche tempo, infatti, il religioso riuscirà davvero a trovare qualcosa di incriminante nei confronti del suo superiore e lo porterà con sé. Dopo essersi reso conto che Samuel Alday non è ancora in grado di restituirgli i soldi che gli ha prestato, Jimeno Batan deciderà di offrirgli un lavoro come assassino fra i suoi uomini per sdebitarsi con lui.