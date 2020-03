Le anticipazioni della soap opera Una vita rivelano che durante le puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 8 a venerdì 13 marzo si susseguiranno diversi colpi di scena e novità sorprendenti. Innanzitutto, Telmo e Lucia Alvarado forniranno ad Agustina tutte le informazioni utili per scagionare Ursula e far sì che possa lasciare il carcere. I due innamorati decideranno anche di mettere al corrente Felipe della loro relazione.

La domestica indicherà Filo (uomo di fiducia di Jimeno) come responsabile della morte di Frate Guillermo.

Telmo affiancherà Mendez nelle indagini perché avrà intenzione di scoprire chi è stato a togliere la vita al suo mentore. I due si recheranno in una locanda malfamata per trovare lo scagnozzo di Jimeno. L'ex sacerdote non saprà che Lucia lo seguirà di nascosto.

Dopo alcuni momenti a dir poco difficili, finalmente il delinquente verrà individuato e incarcerato. Il commissario proverà a convincere Filo a confessare, ma il malvivente resterà in silenzio.

Samuel Alday si recherà alla casa circondariale con la scusa di far visita a Ursula, e invece favorirà la fuga di Filo.

Nonostante ciò, Mendez riuscirà ad appigliarsi ad un cavillo legale per far sì che la Dicenta possa tornare in libertà. La donna però sarà in precarie condizioni di salute.

Batan, rimasto senza il suo uomo più fidato, minaccerà nuovamente Alday, intimandogli di trovare al più presto il denaro che gli deve consegnare.

Ramon disperato dopo la morte della moglie

Ramon sarà in preda alla disperazione dopo la morte di Trini, e non riuscirà a sopportare nemmeno i pianti di sua figlia Milagros.

L'uomo non riuscirà a darsi pace per la perdita della moglie e, per evitare che possa accadere qualcosa di spiacevole, Celia deciderà di portare la bimba in casa sua.

Lolita e Antonito saranno molto preoccupati per Ramon e chiederanno aiuto a Telmo. Lolita, dietro consiglio di Fabiana, si renderà conto che sarà necessario assumere una balia per Milagros. Ramon fingerà di essersi ripreso, ma in realtà farà tutto il possibile per restare da solo in casa.

A tal proposito, allontanerà Fabiana affidandole una commissione strana.

Palacios vorrà togliersi la vita

Ramon, incapace di reagire alla dipartita dell'amata consorte, avrà intenzione di togliersi la vita. Per fortuna Felipe capirà che l'uomo potrebbe compiere un insano gesto e interverrà prontamente.

Celia comincerà a manifestare un certo disprezzo nei confronti di Lolita, e sarà contraria alla sua decisione di assumere una balia per Milagros. L'obiettivo della cugina di Lucia, infatti, sarà quello di prendersi cura da sola della neonata.