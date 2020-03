Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la TV Soap di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler spagnoli in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Lucia Alvarado avrà una reazione sorprendente quando rivedrà Telmo Martinez dopo ben 10 anni. Nello specifico la cugina di Celia prenderà a schiaffi l'ex fidanzato ignara della sua estraneità al furto dell'eredità di Valmez.

Una Vita anticipazioni: Samuel Alday e il priore Espineira rubano l'eredità dei Valmez

Le anticipazioni di Una vita, in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Lucia Alvarado si allontanerà da Telmo Martinez per colpa di un piano architettato da Samuel Alday ed il priore Espineira.

Questi ultimi si avvarranno della complicità di Padre Bartolomé per rubare i soldi dei Marchesi di Valmez. In pratica il sacerdote convincerà l'ex prete e la cugina di Celia ad aprire un'associazione benefica dove versare il patrimonio ereditato dai Valmez. Poi, il priore ed il fratello di Diego faranno firmare a Telmo un documento in cui acconsente a trasferire tutto il denaro sul fondo dell'Ordine del Cristo Giacente. Ben presto, Martinez sarà accusato del furto visto che Ursula Dicenta ritroverà il foglio tra i suoi oggetti personali in canonica.

A questo punto Lucia deciderà di fare i bagagli, non credendo alla sua innocenza, mentre la morte di Celia farà da apripista ad un colpo di scena.

Lucia torna ad Acacias 38 insieme al marito Eduardo Torralba

Le trame di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Lucia ricomparirà ad Acacias 38 dopo un salto temporale di dieci anni. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che la giovane si è sposata con un uomo cattivo, con gravi problemi di salute, di nome Eduardo Torralba.

La cugina di Felipe assumerà Ursula come istitutrice per suo figlio Mateo, un bambino di circa 9 anni e mezzo. A tal proposito, l'Alvarado cercherà di incoraggiare l'avvocato a superare il tragico lutto mentre sarà obbligata a stare accanto ad uomo dispotico. Tuttavia, Lucia mostrerà i denti più volte con Eduardo e parteciperà ad una festa organizzata da Genoveva Salmeron, la moglie di Samuel Alday.

L'Alvarado prende a schiaffi Telmo Martinez

Nel frattempo Padre Bartolomè, in punto di morte, dichiarerà alle guardie civili di aver aiutato il Priore Espineira a sottrarre il patrimonio dei Marchesi di Valmez. A questo punto Telmo Martinez ritornerà ad Acacias 38 dopo aver ottenuto la dimostrazione della sua innocenza. Qui l'ex sacerdote si presenterà davanti a Lucia, che ancora all'oscuro delle ultime novità, lo prenderà a schiaffi per poi ordinargli di lasciarla in pace. Ma ecco il colpo di scena: l'Alvarado scoprirà che Martinez è completamente estraneo al furto dopo aver letto alcuni giornali il mattino seguente.