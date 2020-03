Tornano le anticipazioni settimanali della soap tv Un vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda da lunedì 9 marzo a domenica 15 marzo su Canale 5. Come di consueto, a partire dalle 14:10, i fan della tele novela ideata da Aurora Guerra, potranno seguire tutte le vicende ambientate ad Acacias. In particolare, nei nuovi episodi, si vedrà come Ramon sarà distrutto dopo l'improvvisa morte della moglie Trini, avvenuta a causa di una crisi respiratoria. Il Palacios ancora non sa che proprio Celia, presente all'accaduto, non ha dato volutamente il medicinale alla donna, lasciandola morire.

Ursula invece, verrà scagionata, grazie all'intervento di Telmo e Lucia.

Anticipazioni Una vita, Ramon distrutto per la scomparsa di Trini

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Una vita svelano come tutta Acacias sia in lutto per l'improvvisa scomparsa della moglie di Ramon. Quest'ultimo, sembrerà non capacitarsi di quanto accaduto e sarà distrutto dal dolore. L'uomo come noto, sarà venuto a sapere della morte di Trini, di ritorno da un viaggio di lavoro e non sarà a conoscenza che, dietro alla scomparsa della moglie, vi è la mano di Celia.

La moglie di Felipe infatti, sembra non aver affatto perdonato Trini per l'aborto subito e non darà il medicinale salva vita all'amica in occasione della crisi respiratoria.

Telmo e Lucia riescono a scagionare Ursula nelle prossime puntate di Una vita

Mentre Ramon sarà in preda allo sconforto più totale, Antonito chiederà aiuto a Telmo per cercare di risollevare l'animo del padre. Intanto Telmo e Lucia riusciranno, con uno stratagemma, a far confessare Augustina che, come noto, la sera dell'omicidio di fra Guillermo, ha incontrato il suo assassino sulla porta della chiesa.

Si tratta di Filo, uno scagnozzo ingaggiato da Batan e Samuel. Saranno Telmo e Lucia con l'aiuto di Mendez, a rintracciare l'uomo in una taverna a farlo arrestare. Grazie a questo, Ursula potrà quindi essere rilasciata.

Una vita, spoiler 9-15 marzo: Ursula esce di prigione, Ramon fuori di sé

Nelle puntate di Una vita in onda sino al 15 marzo, Ursula potrà fare ritorno nel quartiere, scagionata da tutte le accuse.

Batan e Samuel intanto, per paura che Filo possa confessare anche il loro coinvolgimento nel'omicidio del frate, organizzeranno la sua evasione. Augustina, venuta a sapere della fuga dell'uomo, avrà il timore che Filo voglia vendicarsi di lei ma, dalle anticipazioni, sembra che il criminale abbia lasciato Acacias. Tito e Inigo intanto, firmeranno un contratto davanti ad un notaio per formalizzare l'attività di procuratore del pasticcere. Ramon invece, fuori di sé per il dolore, sembrerà non sopportare i pianti della piccola Milagros. Sarà Celia a questo punto, a chiedere ad Antonito il permesso di portare la neonata a casa sua, almeno fino quando il Palacios non si sarà ripreso.

Le condizioni di Ramon non miglioreranno, tanto che, dopo aver allontanato Fabiana con una scusa, lo si vedrà con una pistola in mano.