Una vita, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, continua ad appassionare sempre più telespettatori, grazie alle vicende ambientate ad Acacias 38. Le trame delle puntate, in onda dal 15 al 21 marzo su Canale 5, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso sarà ricoverato in ospedale dopo aver ricevuto un colpo d'arma da fuoco da Ramon Palacios. Tito Lazcano, invece, scoprirà di avere un problema al cervello.

Una Vita, anticipazioni dal 15 al 21 marzo: Felipe Alvarez Hermoso riceve un colpo d'arma da fuoco

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate trasmesse da domenica 15 a sabato 21 marzo 2020 su Canale 5, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso capirà che Ramon Palacios ha deciso di compiere un gesto disperato in seguito alla perdita della moglie Trini.

Per questo motivo, l'avvocato si precipiterà nell'abitazione, dove riceverà un colpo d'arma da fuoco nel tentativo di salvare l'amico dal suicidio.

Tito Lazcano ricoverato in ospedale

Nel frattempo, Tito Lazcano avrà uno svenimento durante un incontro sul ring. Una volta trasportato in ospedale, i medici obbligheranno l'atleta a sospendere la sua attività agonistica, dopo la scoperta di una lesione cerebrale. A tal proposito, Inigo Barbosa temerà di non poter pagare le rate del debito, contratte con lo strozzino dopo l'addio di Tito dalla carriera pugilistica.

Leonor Hidalgo, a questo punto, si proporrà di pagare il debito del fidanzato, sebbene invano.

Una Vita spoiler settimanali al 21 marzo: Lolita Casado assume Fulgencia

Gli spoiler settimanali di Una Vita, in onda prossima settimana su Canale 5 (15-21 marzo), rivelano che Jimeno Batan pretenderà che Samuel Alday uccida al posto di Filo, rinchiuso in carcere. Un modo, per restituire i soldi che gli aveva prestato.

Lolita Casado, invece, assumerà Fulgencia come balia per Milagros. Un'iniziativa, che non piacere affatto a Celia Alvarez Hermoso, tra l'altro preoccupata per le condizioni di Felipe. Ed arrivare il colpo di scena: la balia fuggirà velocemente da Acacias 38 dopo aver assistito ad una scena nella camera della moglie dell'avvocato.

Ramon Palacios in crisi

Nel frattempo, il commissario Mendez rilascerà Ramon Palacios, in quanto ha capito che lo sparo indirizzato all'avvocato è stato involontario.

A tal proposito, il padre di Antonito cadrà nella disperazione per aver recato un danno all'Alvarez Hermoso. Fortunatamente, quest'ultimo riuscirà a riprendersi, grazie ad un'operazione da parte di alcuni bravi medici. A tal proposito, l'uomo si sentirà trascurato da Celia, sempre più ossessionata dalla presenza di Milagros.

Samuel Alday insulta Lucia Alvarado e Telmo Martinez

Più tardi, Telmo Martinez chiederà a Felipe il permesso di corteggiare Lucia Alvarado, se quest'ultimo non gli consigliasse di usare la massima discrezione per non incorrere in malelingue. Ma l'ex sacerdote e la cugina di Celia decideranno di fare di testa loro, tanto da essere insultati da Samuel Alday.

A tal proposito, quest'ultimo accuserà l'avvocato di essere un codardo. Infine, Padre Bartolomé scoprirà che una cosa compromettente sul Priore Espineira, frugando tra i documenti dell'Ordine del Cristo Giacente.