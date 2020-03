Tornano le anticipazioni settimanali della soap tv iberica Una vita e riguardanti in particolar modo ciò che andrà in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile. Su Canale 5, a partire dalle 14:10, i telespettatori vedranno come Telmo e Lucia non nasconderanno più il loro amore. La Alvarado inoltre, festeggerà il suo 23esimo compleanno e ciò coinciderà con l'entrata in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez. In casa Alvarez Hermozo intanto, il clima si farà teso a causa dell'ossessione di Celia per la piccola Milagros e che indurrà Felipe a rimproverare la moglie per il fatto di non occuparsi più delle questioni familiari.

Una vita, spoiler 30 marzo-3 aprile: Celia sempre più ossessionata da Milagros

Molti colpi di scena attendono i fan della soap iberica ambientata a calle Acacias anche nella prossima settimana di programmazione. A casa degli Alvarez Hermozo, Felipe sarà sempre più indispettito dal comportamento di Celia, la quale sembrerà volersi occupare solo della piccola Milagros. Anche i fan noteranno infatti che, la donna avrà una vera e propria ossessione per la figlia di Ramon, mentre si verrà a sapere che Samuel non avrà eseguito gli ordini di Batan e si sarà rifiutato di uccidere la figlia di un ministro.

Anticipazioni Una vita: si avvicina il compleanno di Lucia

Le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda sino a venerdì 3 aprile, svelano che sui giornali, apparirà una foto in cui Telmo e Lucia mentre si baciano. Nonostante tra i due l'amore sia ormai ufficiale, i pettegolezzi sul loro conto non cesseranno. Tra le altre cose, si avvicinerà il giorno del 23esimo compleanno della Alvarado, giorno in cui la giovane entrerà in possesso dell'immensa ricchezza lasciatale dai Marchesi di Valmez.

Padre Bartolomé intanto, suggerirà a Telmo di creare una fondazione benefica in cui far confluire il denaro, in modo da tenerlo al riparo da Espineira e Samuel.

Una vita spoiler: Lucia eredita il patrimonio dei Marchesi Valmez

Dagli spoiler sui prossimi episodi di Una vita, si scoprirà che Lucia inviterà anche la stampa alla festa per il suo compleanno, rivendicando il diritto di poter decidere liberamente per la propria vita.

Intanto Rosina comincerà a sospettare che Liberto e Leonor le stiano nascondendo qualcosa su Inigo e riuscirà a far confessare al marito il sequestro di Flora e il conseguente riscatto richiesto dai rapitori. Nel frattempo, Felipe noterà che Celia non sembrerà interessata all'imminente compleanno di Lucia, sempre più presa ad accudire la piccola Milagros. La festa della Alvarado si rivelerà comunque un successo, nonostante Celia decida di abbandonare anzitempo il banchetto. Lucia e Telmo invece, dopo il ricevimento, si ritroveranno da soli in canonica e si abbandoneranno alla passione.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 30 marzo al 3 aprile prossimi.

Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.