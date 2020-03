Le trame di Una vita, per quanto riguarda le puntate che andranno in onda dal 16 al 22 marzo, sono molto intriganti. Tra gli avvenimenti degni di nota ci sarà il tentativo di Telmo e Lucia di annunciare il loro amore. Nel momento in cui scoprirà la cosa, però, Samuel farà di tutto per impedire che questo accada.

Una serie di avvenimenti strani incominceranno ad accadere nella soap. Fulgencia sparirà senza lasciare traccia. Felipe, invece, farà ritorno ad Acacias e organizzerà una festa a La Deliciosa, ma poi si troverà dinanzi una scoperta inaspettata.

Trame dal 16 al 22 marzo: Samuel ha un piano per uccidere Telmo

I prossimi episodi di Una Vita hanno trame intense e ricche di avvenimenti. Felipe ritornerà nel paesino e riceverà immediatamente la visita di Ramon. I due amici avranno modo di chiarirsi e riconciliarsi. Lolita e Antonito, dal canto loro, si troveranno costretti a prendere una decisione importante in merito a Milagros. La piccola necessiterà di qualcuno che si prenda sempre cura di lei e la scelta ricadrà in un primo momento su Celia.

Fulgencia, invece, sarà ossessionata dal bene della piccola. L'amore tra Telmo e Lucia sarà sempre più forte, ma i due dovranno fare i conti con il perfido Samuel. Quest'ultimo, infatti, si alleerà con Espineira e dirà di avere un piano per fare fuori il Martinez una volta per tutte.

Una Vita: festa a La Deliciosa per Telmo e Lucia

Tito, invece, verrà dimesso dall'ospedale, ma il suo stato d'animo sarà estremamente compromesso considerando le sue difficili condizioni di salute e la sua impossibilità a tornare a gareggiare.

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda fino al 22 marzo, vedremo che un avvenimento spiazzerà Lolita. Fulgencia, infatti, scomparirà nel nulla. Telmo e Lucia, invece, vorranno annunciare il loro fidanzamento. Felipe si mostrerà molto felice di aiutarli in questo loro gesto, sta di fatto che organizzerà una festa a La Deliciosa in cui saranno presenti tutti i parenti e amici della coppia. L'ex sacerdote, inoltre, avrà anche un piano per incastrare Samuel e Espineira.

La stampa insegue la coppia, il Martinez va da Bartolomeo

Il giovane sarà disposto a tutto pur di dimostrare il coinvolgimento del perfido priore nella morte di Fra Guillermo. Per tale ragione, si rivolgerà a padre Bartolomeo per avere un aiuto. In seguito, invece, vedremo che Inigo riuscirà, inaspettatamente, ad ottenere un'estensione del suo debito da Andres. Infine, Lucia e Telmo saranno spiazzati da un avvenimento inaspettato. La coppia, infatti, verrà improvvisamente rincorsa dalla stampa e i due innamorati si troveranno costretti a scappare per non farsi trovare.