Ci giungono dalla Spagna le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap opera più seguite del nostro paese, "Una vita", nota in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Spagna dal 9 al 13 marzo, tutti i pomeriggi sull'emittente spagnola RTVE a partire dalle 18.10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza di Agustina, sulla decisione di Camino di sposare Idelfonso e sui preparativi delle nozze.

Felipe decide di partire

Le trame delle nuove puntate spagnole di "Una vita" ci segnalano che Idelfonso confiderà a Camino di capire la sua tristezza e il suo silenzio, dato che anche lui in passato ha sofferto qualcosa di simile a causa della guerra in Africa a cui fu costretto a partecipare. Dopo essere stata informata da Emilio del mutismo di Camino, Cinta si recherà dall'amica e le confesserà di essere al corrente della sua storia con Maite. Felipe deciderà di partire alla volta di Cuba per seguire le orme di Santiago Becerra, facendo arrabbiare la moglie.

Genoveva, infatti, lo minaccerà: se ha veramente intenzione di lasciare la sua famiglia sarà meglio che non ritorni perché a quel punto non troverà più né lei né il loro bambino.

Nel frattempo, Agustina saluterà tutti e lascerà Acacias 38 per prendersi cura di sua figlia Gloria. Carmen sarà molto triste nel sapere da Felicia che Lolita avrebbe voluto Fabiana come madrina del battesimo del suo bambino e non lei.

Mendez riferirà a Felipe che le indagini per la morte di Marcia stanno procedendo e che Genoveva è una delle indiziate principali.

Bellita rifiuterà Jose

Julio e Cinta cercheranno di risollevare il morale di Jose dopo che l'uomo sarà rifiutato definitivamente da Bellita. Convinta ormai che Maite sia definitivamente uscita dalla sua vita, Camino proporrà a Idelfonso di sposarsi per la gioia dell'uomo.

Lolita deciderà di rimandare il battesimo di Moncho di qualche anno, mentre Mendez rifiuterà di credere che Santiago Becerro possa essere l'assassino di Marcia. Camino, Idelfonso, Cinta ed Emilio decideranno di sposarsi tutti insieme in un'unica cerimonia festeggiata poi con un unico banchetto. Poco dopo, le future spose Cinta e Camino si recheranno dalla sarta per confezionare i loro abiti da sposa. Mentre Cinta entrerà in disaccordo con Bellita per il confezionamento del suo abito nuziale, Camino sarà completamente disinteressata alla scelta dei modelli che gli verranno proposti.

Servando cercherà di convincere Fabiana a fare un concorso pensionistico, mentre il Pasamar incontrerà un cliente inaspettato, Marcos Bacigalupe.

Nel corso delle sue indagini Mendez interrogherà e fermerà Cesareo senza dire nulla a Felipe che lo verrà a sapere in seguito grazie a Liberto. Dopo essere arrivato ad Acacias, Marcos si ricongiungerà a Felicia, una sua vecchia amica d'infanzia.