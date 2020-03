Tra qualche mese ci sarà un salto temporale di dieci anni negli episodi della telenovela Una vita, in onda su Canale 5, ma Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) continuerà ad essere protagonista delle trame. La cugina della defunta Celia, a gran sorpresa, sarà ormai sposata con il crudele Eduardo Torralba (Paco Mora). La figlia dei marchesi di Valmez dirà una grossa menzogna a Telmo Martinez (Dany Tatay) che ritornerà ad Acacias 38 per farla ricredere sul suo conto. In particolare la ricca ereditiera lascerà intendere all’ex sacerdote che il padre biologico di suo figlio, Mateo, sia suo marito quando Telmo le chiederà delle delucidazioni.

Una Vita, spoiler: Lucia sposata con Eduardo, il ritorno di Telmo

Le anticipazioni spagnole degli appuntamenti italiani di Una Vita, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, raccontano che nelle vicende ci sarà un salto in avanti di dieci anni. Dopo aver rinunciato a stare con Telmo con la convinzione che si sia appropriato del suo patrimonio, Lucia darà una svolta alla sua vita. La Alvarado si sposerà con Eduardo Torralba e sarà madre del piccolo Mateo che rimarrà sotto la protezione di Ursula Dicenta tornata a fare l’istruttrice.

A stravolgere la serenità della cugina della defunta Celia sarà Telmo che rimetterà piede ad Acacias 38 quando Padre Bartolomè, prima di morire, confesserà di aver aiutato il priore Espineira a farlo considerare il responsabile del furto dell’eredità dei Marchesi di Valmez. A questo punto il Martinez incontrerà subito Lucia che, per rispetto del marito, si rifiuterà di avere qualsiasi tipo di confronto con l’ex prelato.

La Alvarado continuerà a prendere le distanze da Telmo anche quando, tramite i giornali, si scoprirà che l’uomo in realtà non si sia impossessato dei suoi averi in passato.

Il Martinez furioso con Ursula, la Alvarado ordina all’ex prete di lasciare il paese

Successivamente il Martinez sfogherà la sua rabbia contro Ursula per non avergli fatto sapere, tramite le lettere che si erano scambiati, che Lucia fosse diventata madre.

Inoltre l’ex sacerdote del quartiere iberico non si adeguerà alla volontà della sua ex fiamma quando lo inviterà più volte ad andarsene via.L’ex rivale di Samuel rinuncerà momentaneamente a tentare di ricucire il rapporto con la donna, che sarebbe dovuta diventare sua moglie, ma inizierà ad infastidire Eduardo. Quest’ultimo non farà fatica ad accorgersi del legame che il Martinez stringerà in poco tempo con il piccolo Mateo. L’ex prelato, intanto, verrà a conoscenza che il figlio di Lucia è nato nel mese di ottobre ed ha nove anni e mezzo. In un primo momento Telmo rimarrà spiazzato per la scoperta appena fatta dopodiché comincerà a sospettare che lui e la Alvarado potrebbero essere i veri genitori di Mateo.

Eduardo non è il padre di Mateo, Lucia confessa il suo segreto alla Dicenta

Martinez non avrà le prove per dimostrare la sua tesi, ma si recherà a casa di Lucia ed esigerà di sapere se la verità sulla paternità del bambino. La cugina della defunta Celia, per l’ennesima volta, si mostrerà fredda nei confronti del suo vecchio amore ribadendo che Mateo è figlio di suo marito Eduardo. La versione di Lucia verrà confermata anche dalla Dicenta che sottolineerà al Martinez che il bambino è nato settimino. Ad un certo punto, precisamente durante una conversazione con Ursula, la Alvarado farà capire ai telespettatori di non aver detto la verità a Telmo.

Scendendo nel dettaglio, Lucia troverà il coraggio per confessare all’istruttrice che Mateo è veramente figlio del Martinez. Inoltre la figlia dei marchesi di Valmez farà presente alla storica 'dark lady' della soap che Eduardo sia sempre stato a conoscenza di non essere il padre del suo bambino. Per terminare Lucia inviterà Ursula a mantenere il silenzio sulla delicata questione mentre l’odio che il Torralba proverà nei confronti di Telmo aumenterà a dismisura.