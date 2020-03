Tempi duri in arrivo per una delle coppie dello sceneggiato Una vita negli episodi in programma su Canale 5 prossimamente. Si tratta di Liberto Seler e Rosina Rubio, che affronteranno una difficile crisi coniugale a causa di Ursula Dicenta e Genoveva Salmeron. Quest’ultima dopo aver perso il marito stringerà una pericolosa alleanza con la madre di Blanca, per vendicarsi degli abitanti di Acacias 38. Purtroppo, il nipote di Susana verrà lasciato dalla moglie per non essere riuscito a resistere al fascino della vedova di Samuel Alday.

La madre di Leonor Hildago oltre a non avere nessuna intenzione di accettare il tradimento del consorte, deciderà di dire addio al quartiere spagnolo in modo definitivo. La scelta di Rosina sarà un duro colpo al cuore per Liberto, che attraverso un foglio di carta farà sapere di volersi togliere la vita.

Una Vita spoiler: la Salmeron vuole vendicare la morte di Samuel

Prossimamente i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno all'ingresso nelle trame di un nuovo personaggio femminile, che porterà parecchio scompiglio ad Acacias 38.

Tutto avrà inizio dopo un salto temporale di dieci anni, che segnerà il ritorno nel paese di Samuel Alday, in compagnia della nuova moglie Genoveva Salmeron. Il gioielliere non avrà per niente vita facile pur avendo ritrovato finalmente la felicità perduta, poiché farà i conti con un tragico destino. Il figliastro di Ursula Dicenta perderà la vita, nel disperato tentativo di proteggere la sua dolce metà dal malvagio Cristobal.

Successivamente la vedova del fratello di Diego dopo aver lasciato il quartiere, si rifarà viva con l’intenzione di farla pagare a tutti gli abitanti per essersi rifiutati di aiutare lei e il defunto Samuel in passato. La nuova dark lady di Acacias 38, per riuscire nel suo intento si servirà della complicità del nuovo marito Alfredo Bryce. Quest’ultimo vorrà truffare i vicini della cittadina iberica, convincendoli ad investire del denaro in una banca non sicura.

Liberto tra le braccia di Genoveva, Rosina non perdona il marito

A questo punto Genoveva attuerà la sua vendetta, ma dopo essersi alleata con la diabolica Ursula. La Salmeron inviterà Liberto a casa sua e con l’aiuto della Dicenta farà in modo che Casilda assista alla scena. Quest’ultima non appena vedrà la moglie di Alfredo tra le braccia del Seler, non perderà tempo per mettere al corrente la sua padrona di ciò che è accaduto. In un primo momento la madre di Leonor non riuscirà a credere alle parole della sua domestica, ma quando suo marito confermerà la versione della Escolano perderà le staffe.

La Rubio deciderà di porre fine al suo matrimonio con Liberto, che nel frattempo sarà alle prese con un grosso problema. Il nipote di Susana oltre ad essere lasciato dalla sua amata, verrà denunciato da Genoveva con l’accusa di averla abusata. Il Seler sull'orlo della disperazione e pentito di aver ceduto alle avance di una truffatrice, farà il possibile per farsi perdonare dalla sua dolce metà. Sfortunatamente Rosina rimarrà ferma nella sua posizione, dato che non sarà disposta a dare una possibilità al consorte arrivando addirittura a prendere una drastica decisione.

Casilda e Susana preoccupate, Felipe delude la moglie di Alfredo

La madre di Leonor ancora parecchio infuriata per essere stata tradita, infatti si rifiuterà di testimoniare in tribunale in favore di Liberto. Intanto Genoveva continuerà a portare avanti la sua strategia, avvicinandosi anche a Felipe. La signora Bryce questa volta però, darà dimostrazione di voler fare breccia nel cuore dell’avvocato a tutti i costi. La Rubio vorrà dare una svolta alla sua vita, visto che sceglierà di abbandonare il quartiere di Acacias 38. La notizia dell’imminente partenza di Rosina farà precipitare nello sconforto totale Liberto.

A questo punto quest’ultimo tenterà per l’ennesima volta di convincere sua moglie a non separarsi da lui, ma senza riuscirci.

Le condizioni del Seler finiranno per destare parecchio turbamento a Casilda, che temerà il peggio quando vedrà il suo padrone ubriaco. La situazione si complicherà ulteriormente, nell'istante in cui Susana apprenderà delle terribili intenzioni del nipote dopo aver ordinato alla Escolano di tenerlo sotto controllo. Scendendo nel dettaglio, l’ex sarta del quartiere spagnolo verrà a conoscenza che suo nipote tramite una lettera ha manifestato l’intenzione di voler porre fine alla sua esistenza.

In seguito, Liberto si lascerà andare in un forte pianto, mentre si troverà nel fiume in cui andava spesso con Rosina. La Salmeron rimarrà delusa, quando scoprirà che l’Alvarez Hermoso in realtà ha finto di provare qualcosa per lei per sconfiggere Alfredo. Per finire, Susana e gli abitanti si preoccuperanno per la sparizione del Seler, poiché avranno la convinzione che possa essergli successo qualcosa di brutto.