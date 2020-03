Interessanti novità accadranno questa nuova settimana ad Una vita, la TV Soap campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame spagnole, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo sull'emittente iberica La 1, rivelano che Lolita Casado deluderà Carmen Sanjurjio, quando deciderà di toglierla come madrina di Moncho. Il Commissario Mendez e Felipe Alvarez Hermoso sospetteranno che Genoveva Salmeron sia implicata nella morte di Marcia e Ursula Dicenta.

Una Vita spoiler: Lolita Casado non vuole che Carmen Sanjurjio sia la madrina di Moncho

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda a metà marzo in Spagna, rivelano che Carmen Sanjurjio sprizzerà di gioia quando scoprirà di essere la nuova madrina del battesimo di Moncho. Ma ecco, che Lolita Casado cambierà idea, tanto da scegliere Fabiana. Una decisione, che desterà la delusione della moglie di Ramon. Quest'ultima, a questo punto, supplicherà la serva di permetterle di essere la madrina del nipotino.

Antonito Palacios, invece, rimarrà stupito quando la moglie gli comunicherà di avere intenzione di rimandare il battessimo del loro bambino.

Felipe Alvarez Hermoso vuole vendicare la morte di Marcia

Felipe Alvarez Hermoso si recherà al cimitero, dove prometterà a Marcia di trovare il suo assassino. Poi, l'uomo informerà Genoveva Salmeron delle sue intenzioni dopo essere tornato a casa. A tal proposito, la donna apprenderà che l'avvocato ha intenzione di imbarcarsi per Cuba alla ricerca di Santiago, in quanto vuole sapere chi ha ucciso la brasiliana.

Genoveva, a questo punto, minaccerà Felipe di non fargli più vedere suo figlio al suo ritorno ad Acacias 38.

Una Vita spoiler spagnoli: Agustina lascia Acacias 38

Gli spoiler spagnoli di Una Vita, rivelano che Augustina deciderà di abbandonare il vecchio quartiere, senza salutare nessuno, se la cosa non giungesse alle orecchie di Fabiana. La serva, a questo punto, confesserà all'amica di doversi prendere cura della figlia di Gloria, tanto da avere la necessità di lasciare Acacias 38.

Il commissario Mendez sospetta di Genoveva Salmeron, Cesareo in prigione

Felipe, intanto, si incontrerà con il commissario Mendez per fare il punto delle indagini sulla morte di Marcia. In questo frangente, l'uomo di legge gli farà presente che la sua consorte è tra i sospettati del suo omicidio. I dubbi dell'Alvarez Hermoso aumenteranno quando scoprirà che la Salmeron aveva incontrato Santiago nel pomeriggio, in cui Marcia era morta. Il legale, a questo punto, chiederà spiegazioni a Genoveva, se quest'ultima non volesse sentire ragioni.

Dall'altro canto, il commissario Mendez avrà quasi la certezza che Ursula e Marcia siano morte per mano della dark lady.

Per tale ragione, quest'ultima sarà interrogata dall'uomo di legge. Infine, Cesareo verrà rinchiuso in prigione, tanto che Felipe deciderà di assumere il suo caso.