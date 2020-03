Un colpo di scena inaspettato accadrà nel corso delle prossime puntate ad Una Vita, la TV Soap in onda ogni giorno su Canale 5. Le trame spagnole, svelano che Rosina Rubio deciderà di lasciare Acacias 38 dopo aver appreso che suo marito Liberto Seler l'ha tradita con Genoveva Salmeron.

Genoveva Salmeron seduce Liberto ad Una Vita

Le anticipazioni di Una vita, in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, annunciano che una coppia vivrà un momento molto difficile. Stiamo parlando di Liberto Seler e Rosina Rubio, i quali attraverseranno una grave crisi coniugale per colpa di un piano architettato da Ursula Dicenta e Genoveva Salmeron.

Quest'ultima, infatti, stringerà un'alleanza con la vecchia istitutrice per vendicarsi dell'affronto subito dai vicini di Acacias 38. Tra le sue vittime, ci saranno i coniugi Seler. Di conseguenza, la vedova di Samuel sedurrà il nipote della sarta in casa Hidalgo, mentre Ursula farà in modo che Casilda Escolano veda la scena del presunto tradimento. La serva, a questo punto, correrà subito ad informare Rosina su quanto visto. All'inizio, la donna non crederà alla versione raccontata dalla sua domestica, se poi non venisse confermata dallo stesso Liberto.

La Rubio, a questo punto, deciderà di separare le strade dal consorte, che oltre tutto sarà denunciato per abuso da Genoveva in modo da farlo finire in carcere.

Rosina Rubio vuole lasciare Acacias 38

Nelle puntate di Una Vita, in onda prossimamente su Canale 5, Rosina Rubio apparirà distrutta dal presunto tradimento del marito. Inoltre, non vorrà concedergli una seconda chance, tanto da restare ferma nella solita posizione.

Inoltre, la donna non testimonierà in tribunale a favore di Liberto, mentre Genoveva entrerà nelle grazie di Felipe Alvarez Hermoso, rimasto vedovo dopo la morte di Celia. A tal proposito, la Salmeron apparirà disposta ad ogni cosa pur di stare insieme all'avvocato dopo il decesso di Samuel. Intanto, la Rubio comunicherà alla figlia la volontà di lasciare Acacias 38, in quanto vuole rifarsi un futuro altrove.

Il Seler vuole uccidersi dopo l'addio di Rosina

La scelta della madre di Leonor giungerà alle orecchie di Liberto, che sprofonderà nello sconforto più totale. Per questo motivo, il nipote della sarta tenterà di convincere con ogni mezzo Rosina a non abbandonare il quartiere. Peccato, che quest'ultima non ascolti ragioni. Una situazione, che degenererà da lì a poco, in quanto il Seler comincerà ad affogare il dispiacere nell'alcool. Casilda, a questo punto, si preoccuperanno moltissimo per la salute del suo padrone, mentre Susana troverà una missiva di quest'ultimo, in cui annuncia l'intenzione di farla finita.

L'uomo compierà il gesto estremo? In attesa di saperlo, si ricorda che Una Vita torna domani 12 marzo dalle ore 14:10 su Canale 5.