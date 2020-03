Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà approfondita la storyline dell'omicidio di Sebastiano Rosato e le cose non si metteranno affatto bene per suo nipote Fabrizio. L'uomo si è da poco costituito dichiarandosi colpevole sia per l'omicidio del padre che per quello di suo zio, ma se per il primo caso il reato è ormai entrato in prescrizione, le cose sono decisamente più complicate per il secondo. Al momento Fabrizio è accusato di omicidio preterintenzionale e la sua posizione, già critica, potrebbe persino peggiorare.

Per l'uomo presto si apriranno le porte del carcere ma non sarà solo dal momento che potrà contare sul supporto di Marina, fortemente convinta della sua innocenza. Nel frattempo, in una storyline dai temi decisamente più leggeri, Vittorio proverà a fare il giornalista impegnato grazie alla supervisione di Michele ma non tutto andrà come previsto.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 9 al 13 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Il supporto di Marina

Marina (Nina Soldano) è convinta del fatto che Fabrizio (Giorgio Borghetti) si sia dichiarato colpevole per proteggerla e allo stesso tempo espiare le colpe per l'omicidio di suo padre.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole la Giordano sarà molto determinata ad aiutare Rosato sia nella ricerca della verità che nella battaglia che l'uomo sta combattendo contro i suoi fantasmi del suo passato. Purtroppo però la situazione giudiziaria dell'uomo resterà decisamente grave.

Fabrizio viene arrestato

Nei prossimi episodi Fabrizio finirà in carcere dopo essere rimasto a piede libero nelle fase iniziale delle indagini.

Non vengono chiarite le modalità dell'arresto, ma Rosato apparirà rassegnato ad accettare questo destino. Se l'uomo sembrerà pronto ad accettare le conseguenze della sua confessione, Marina non si darà per vinta e lotterà per andare a fondo della vicenda, convinta che la verità sia un'altra.

Prove da giornalista per Vittorio

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Michele (Alberto Rossi) inizieranno un'inchiesta giornalistica su un pastificio, scatenando le ire degli operai dell'azienda.

In seguito Saviani e Guido (Germano Bellavia) saranno molto soddisfatti della maturazione di Vicky Beef, ma qualcosa purtroppo andrà storto. Il vigile Del Bue, pieno di orgoglio per il figlio, peccherà di eccesso di entusiasmo commettendo un errore che manderà tutto all'aria. Non viene chiarito cosa farà Guido ma Vittorio, in seguito a tale gesto, rinuncerà ai suoi propositi di giornalista impegnato e utilizzerà tutte le sue energie per trasferirsi, il prima possibile, nel seminterrato.