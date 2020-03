Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole interessano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, Filippo interpretato da Michelangelo Tommaso, assumerà Cristiana come capitano della barca a vela. Nel frattempo, Serena e Filippo avranno alcuni problemi, mentre Michele e Vittorio saranno impegnati a portare avanti la loro inchiesta. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Un posto al sole.

Un posto al sole: Filippo assume Cristiana

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 9 al 13 marzo, Filippo deciderà di assumere Cristiana come capitano della sua barca a vela. Frattanto Serena prenderà una difficile decisione, la quale comprometterà il rapporto con suo marito. Più tardi Vittorio e Michele porteranno avanti la loro inchiesta, ma scateneranno alcune reazioni alquanto negative tra gli operai del pastificio. Nel frattempo, Marina sarà desiderosa di aiutare Fabrizio con l'aiuto di Roberto.

Successivamente Michele e Guido saranno notevolmente soddisfatti della nuova ''versione'' di Vittorio.

Un posto al sole: Serena e Filippo hanno un confronto

Filippo e Serena avranno un confronto decisivo nel quale Niko si ritroverà a fare da mediatore tra i due. Intanto Fabrizio si rassegnerà all'idea di rimanere in prigione, ma Marina non accetterà facilmente di abbandonare l'uomo al suo destino. In seguito, Guido sarà assai fiero di essere il padre di un futuro giornalista, ma si farà prendere dall'euforia e commetterà un terribile passo falso.

Frattanto Alberto avrà ancora alcuni problemi economici e non saprà come uscirne, poi l'uomo riceverà una chiamata inaspettata per un colloquio di lavoro. Successivamente Leonardo consiglierà a Serena di non lasciarsi influenzare troppo dal giudizio di Filippo. Poi Vittorio deciderà di abbandonare il ruolo di giornalista impegnato e si allontanerà anche dal padre Guido, con lo scopo di trasferirsi il prima possibile nel seminterrato.

Filippo e Serena saranno ormai ai ferri corti, l'uomo metterà la moglie davanti ad una scelta, ma poi andrà ad incontrare Cristiana. Nel frattempo, Serena andrà a cercare conforto da Leonardo. Più tardi Alberto sarà messo a dura prova, poiché incontrerà il boss Tregara. Intanto Mariella cercherà di tranquillizzare Vittorio, mentre Guido cercherà di scusarsi con il figlio per l'ennesima volta.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Nell'attesa che vadano in onda i futuri episodi di Un posto al sole è possibile rivedere alcune delle puntate già trasmesse in tv, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma apposita RaiPlay.it.

Sul sito dedicato, oltre alle puntate della telenovela napoletana, si possono trovare alcuni extra interessanti relativi ai personaggi e alle trame di Un posto al sole.