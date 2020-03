La soap opera di Un posto al sole (Upas) tiene incollati ogni giorno quasi 2 milioni di telespettatori, a distanza di molti anni dalla sua prima messa in onda in televisione. Gli spoiler delle puntate, trasmesse dal 23 al 27 marzo su Rai 3, rivelano che Otello Testa farà ritorno nella bellissima Napoli, mentre Eugenio Nicotera farà delle indagini sul clan Tregara, mettendo in pericolo tutta la sua famiglia. Infine, Marina sarà vicina a scoprire chi ha ucciso lo zio di Fabrizio.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 marzo: il ritorno di Otello

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2020 su Rai 3, rivelano sorprendenti novità per i fans della soap opera partenopea. Nel dettaglio, Otello ritornerà a Napoli da solo, creando scompiglio tra i condomini di Palazzo Palladini. A tal proposito, il Testa, Guido e Renato inizieranno a farsi dei dispetti a vicenda. Vittorio, a questo punto, convincerà l'ex vigile a far pace con suo padre e il Poggi.

Il clan Tregara nel mirino di Eugenio

Intanto, Eugenio cercherà di tenere i membri della sua famiglia al sicuro, tanto da chiedere aiuto a Raffaele. Nicotera, infatti, non vorrà dire a Viola la verità sulla sua attività professionale. Una decisione, che non sarà appoggiata dal Giordano e Ornella. Ma ecco, che la Bruni si arrabbierà moltissimo, quando scoprirà che il suo compagno le ha mentito per proteggerla.

La donna, a questo punto, farà un passo falso, capace di mettere nei guai la famiglia. Intanto Eugenio, ignaro di tutto, si getterà a capofitto nelle indagini, tanto da interessarsi particolarmente ad un membro del clan Tregara. Dall'altro canto, Alberto cercherà di prendere le distanze dal boss mafioso Mariano.

Un posto al sole trame prossima settimana: lite tra Filippo e Serena

Le trame di Un posto al sole in onda prossima settimana (23-27 marzo) su Rai 3, rivelano che Filippo e Serena si metteranno alla ricerca di una baby-sitter per la figlia Irene.

Peccato, che questa iniziativa degeneri ben presto in una lite furiosa. A tal proposito, Roberto si renderà protagonista di un'iniziativa che potrebbe minare il rapporto già incrinato tra il Sartori e la Cirillo. Giulia, invece, non condividerà l'idea di Bianca di ospitare un nuovo amico in casa sua.

Marina indaga sulla morte di Sebastiano

La ricerca di una baby-sitter per Irene si rivelerà un'impresa ardua, mentre l'avvocato Aldo cercherà di mettersi in contatto con Marina per aggiornarla sulle indagini della morte dello zio di Fabrizio. La Giordano, a questo punto, comincerà a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

Alla fine, la donna consiglierà a Leone di muoversi con estrema cautela, in quanto ha capito chi potrebbe aver ucciso Sebastiano. Infine, Susanna e Niko saranno messi di fronte ad un bivio: accettare o meno la proposta di Eugenio. Una settimana, quindi, ricca di colpi di scena per gli amanti di Upas.