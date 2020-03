Venerdi 27 marzo davanti alla tv. Non mancano le proposte per una serata, in casa, all'insegna dell'intrattenimento ma anche dell'informazione. In prima serata su Rai 1 serata all'insegna della divulgazione scientifica e della cultura con Ulisse il piacere della scoperta con Alberto Angela. A sfidarlo su Canale 5, Amici, uno dei programmi Mediaset che prosegue anche in questo momento complesso per via del Coronavirus, per offrire anche una proposta di intrattenimento. Vediamo il dettaglio delle proposte canale per canale.

Alberto Angela su Rai 1, il telefilm The Good Doctor su Rai 2

Su Rai 1 alle 21:25 serata all'insegna della divulgazione culturale con Alberto Angela e il suo Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 in prima visione tv c'è il telefilm The Good Doctor a partire dalle 21:20. Due episodi, Un cuore spezzato e Mutazioni. Su Rai 3 speciale Presa Diretta Coronavirus, la sfida dell'Italia condotto da Riccardo Iacona. Su Rai 4 alle 21:20 va in onda il film Parker. Alle 21:15 su Rai 5 Art Night, serata dedicata all'arte Tiepolo, Picasso.

Su Raimovie un classico a partire dalle 21:10: il film Sex and the City, le quattro amiche del telefilm alle prese con nuove avventure. Su Raipremium alle 21:20 la fiction I bastardi di Pizzofalcone.

Amici su Canale 5, le inchieste di Quarto Grado su Rete 4

Alle 21:20 su Canale 5 Amici di Maria, talent show. Su Rete 4 torna l'appuntamento alle 21:25 con le inchieste di Quarto Grado. Su Italia 1 alle 21:25 il film Terminator Genisys.

Su Italia 2 alle 21:20, film Esp, Fenomeni Paranormali. Cine 34 alle 21:10 manda in onda Grazie Nonna, film con Edwige Fenech. Su Iris alle 21 Invictus, l'Invincibile, film di Clint Eastwood. Cinema anche su La5 con il film Le regole del caos dalle 21:10. Top Crime alle 21:10 manda in onda il film con Paul Newman Il sipario strappato. Mediaset Extra è sempre in diretta con la casa del Grande Fratello Vip.

Su 20 va in onda alle 21:05 il film Amici per la morte. Su Focus va in onda alle 21:15 il documentario Concorde, Progettando un sogno. Su Giallo alle 21:10 I misteri di Brokenwood, stagione 1, episodio 4, Caccia al cervo.

Su La 7 appuntamento con Propaganda Live, su Nove i Migliori Fratelli di Crozza

Su La7 alle 21:15 va in onda Propaganda Live, programma di approfondimento di Diego Bianchi. Su La7d alle 21:30 c'è il telefilm Body of Proof. Su Tv8 dalle 21:30 il meglio di Italia's Got Talent, talent show. Su Nove dalle 21:15 show con I migliori Fratelli di Crozza. Su Paramount alle 21:10 Padre Brown, stagione 8, episodio 4, la Saggezza del Folle.

Va sempre ricordato che soprattutto in questo periodo con le notizie legate al Coronavirus, i programmi televisivi sono soggetti a possibili cambiamenti fino all'ultimo momento.