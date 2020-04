Nella giornata di ieri, 9 aprile, Adriana Volpe è stata ospite del Salotto Salemi. Ogni giorno la padrona di casa ospita un personaggio noto per una intervista. La conduttrice ha raccontato le dinamiche e le emozioni provate durante la sua permanenza all'interno del Grande Fratello Vip. Non sono mancate le domande sul suo futuro lavorativo e sul rapporto con suo marito Roberto, ha anche risposto alle frecciatine che Antonio Zequila le stava lanciando in un'altra diretta Instagram. "Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri" è stato il commento diretto e risolutivo nei confronti dell'attore.

Adriana e suo marito Roberto

Adriana Volpe, sferzata dalla conduttrice, ha risposto definitivamente alle voci che parlavano di una rottura prolungata con suo marito Roberto. La coppia aveva deciso di non seguirsi più sui social, alimentando non poche polemiche e insinuazioni. La conduttrice ha affermato: "Non ho mai amato parlare del mio privato", smentendo qualsiasi crisi con il suo coniuge. Adriana ha raccontato di essere stata per un paio di settimane in Svizzera e di essere poi tornata a Roma con la figlia Gisele.

Giulia Salemi, nel bel mezzo dell'intervista, ha avvertito la Volpe del fatto che Zequila in quel momento stesse pronunciando delle parole non proprio carine nei suoi confronti. L'ex gieffina ha deciso così di commentare e di rispondere a tono.

Adriana Volpe risponde ad Antonio Zequila

Adriana Volpe, avvertita dalla Salemi sulle parole che Zequila stava pronunciando durante una diretta Instagram, ha commentato e ribattuto prontamente all'attore.

"Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri" sono state le prime parole della conduttrice. Quest'ultima ha affermato che bisognerebbe sempre cercare il bello nelle persone e non insultare solamente, "ho trovato fuori luogo e scortese tutti i commenti che ha fatto su Sossio" ha chiosato la Volpe. Adriana ha sostenuto di non voler far polemica con Zequila ma di riconoscere che i loro stili sono completamente diversi, sul fatto delle scuse pepretate dall'attore nei suoi confronti ha dichiarato: "Purtroppo nella vita ci sono persone che chiedono scusa solo perché c’è un fine".

A quel punto, la Salemi ha chiesto alla conduttrice una sua opinione su Licia Nunez e sul suo comportamento all'interno della casa. Adriana Volpe ha asserito di aver fatto fatica a comprendere la reale natura dell'attrice e di non essere sicura che la stessa si sia aperta completamente nel reality show. Ha anche affermato di non condividere il suo astio nei confronti di alcune persone, una volta uscita dalla casa di Cinecittà.