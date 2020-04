La situazione legata all'emergenza coronavirus continua a essere l'argomento principale di dibattito negli studi televisivi e non solo. Anche molte trasmissioni di intrattenimento come, ad esempio, Uno Mattina in famiglia non fanno eccezione e uniscono momenti di spettacolo ad altri di informazione. Nella diretta del programma è intervenuto in collegamento da Cellino San Marco Al Bano Carrisi che, tra ironia e serietà, ha rilasciato dichiarazioni clamorose dicendo che sta preparando una bara.

Al Bano: 'Sto preparando una bara, poi ci metterò la data di nascita'

Nel corso della diretta del programma su Rai 1, Al Bano Carrisi ha raccontato il suo stato d'animo e come sta vivendo questa quarantena che, come noto, sta trascorrendo con Loredana Lecciso a Cellino San Marco. Al Bano ha spiazzato tutti in studio dicendo che sta lavorando ad un progetto molto particolare visto che sta preparando una bara. Sul collegamento con i presentatori, Tiberio Timperi e Monica Setta è calato il gelo. Poi Al Bano ha proseguito, tra il serio e il faceto, elencando i dettagli del suo progetto dicendo che la sua intenzione è quella mettere la data di nascita e il nome "coronavirus" per poi collocare la bara in una fossa di otto metri.

Al Bano ha anche raccontato a conduttori e telespettatori di come la pandemia abbia cambiato parecchio il suo umore e il suo modo di vedere e vivere le cose. Ha detto che 'avevamo tutto ma volevamo ancora di più e non eravamo mai contenti'. Adesso questa pandemia, ha evidenziato Al Bano, 'ci ha tolto quel tutto e quella ricerca di avere tutto'. Bisogna sopportare con grande pazienza questo maledetto virus e la situazione che ha creato augurandoci che possa passare tutto al più presto.

Il lutto di Al Bano per la scomparsa di Detto Mariano

La sensibilità di Al Bano per il coronavirus è molto alta, visto che è stato colpito negli affetti più cari con la scomparsa di Detto Mariano, suo grande amico e testimone di nozze. Il cantante ha fatto di tutto per aiutare il suo grande amico ma non c'è stato nulla da fare.

Al Bano, nei giorni scorsi, ha anche sottolineato più volte che occorrerà fare una grande festa quando il virus se ne andrà dal mondo dando respiro a tutti.

Al Bano ha parlato in diretta dalla sua tenuta di Cellino San Marco circondato dagli alberi e dalla splendida natura del suo parco.

Parlando di tempi felici e di cose positive, nel corso del programma sono anche state trasmesse le immagini dell'ultimo festival di Sanremo nel quale sul palco del teatro Ariston Al Bano e Romina cantavano insieme su Nostalgia Canaglia. Nel corso del programma non si sono fatti riferimenti alla situazione sentimentale del cantante che, nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere tornato con Loredana Lecciso.