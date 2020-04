Alberto Angela ha rischiato la vita alcuni anni fa in Africa. L’episodio è stato raccontato dal presentatore in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale DiPiú.

Nello specifico lo scrittore e divulgatore scientifico ha riferito al periodico di aver vissuto ore terribili durante un viaggio in Africa nel 2002. “Viaggiare nel mondo non porta soltanto meraviglie”, ha precisato il figlio di Piero Angela che ha sottolineato la sua passione per le ‘escursioni’ in giro per il mondo prima di ricostruire la vicenda che l’ha visto coinvolto nel deserto, tra Niger ed Algeria, diciotto anni fa.

“Sono stato rapito, picchiato e derubato e sono arrivato a temere per la mia vita”, ha aggiunto precisando che ad un certo punto pensava di non rivedere più i suoi cari. Nonostante ciò Angela ha affermato di non aver mai pensato di abbandonare un lavoro che, come evidenziato nell’intervista, ha sempre fatto con grande passione.

Il viaggio alla scoperta delle bellezze dell’Italia e del mondo di Alberto Angela è tra i programmi televisivi più seguiti su Rai 1.

La trasmissione Meraviglie va in onda il mercoledì in prima serata. Non sono però mancati momenti difficili durante la realizzazione dei suoi documentari televisivi.

In particolare lo scrittore ha raccontato a Di Più di aver temuto di morire durante un viaggio in Africa nel 2002. Il conduttore televisivo ha riferito che si trovava nel deserto con i suoi sei operatori e che stava girando Ulisse – Il piacere della scoperta quando si sono ritrovati circondati da da “tre individui con turbante ed occhiali da sole”.

Alberto Angela ha spiegato, nell’intervista concessa al settimanale Di Più, che dal “nulla” si è materializzato un veicolo e che di colpo la troupe si è ritrovata di fronte a tre individui che gli hanno puntato kalashnikov e pistole: “Hanno detto che eravamo in arresto e poi ci hanno legato”. Da quel momento è iniziato l’incubo del conduttore di Meraviglie che ha riferito: “Si divertivano a terrorizzarci e ci interrogavano per ore”, ha dichiarato lo scrittore, evidenziando che inizialmente i rapitori hanno chiesto droga ed alcol.

“Successivamente ci hanno domandato se eravamo delle spie”.

Al gruppo di lavoro della Rai furono sottratte tutte le attrezzature prima del trasferimento ad una ventina di chilometri dal luogo dove la troupe era stata prelevata con la forza dai tre individui. “Abbiamo cercato di portare quanti più viveri possibile ed in quelle ore terribili cercavamo di incoraggiarci a vicenda”. Alberto Angela ha spiegato di aver temuto il peggio, essendo anche stato messo in fila per la fucilazione, ma “quando sembrava finita, hanno deciso di rilasciarci dopo 15 ore di sequestro”.