Maria De Filippi prossimamente presenterà la prima edizione di Amici Speciali, un nuovo format pensato e organizzato nel rispetto delle norme restrittive attualmente vigenti. In questo modo, nonostante l'emergenza sanitaria in corso, il programma potrà andare in onda.

Allo scopo di fornire un contributo concreto alla lotta al coronavirus, gli artisti in gara doneranno in beneficenza i rispettivi compensi.

Il cast di Amici Speciali: ci sarà anche Gaia Gozzi

I nomi dei protagonisti dello show sono stati annunciati tramite la pagina ufficiale di Instagram di Amici, ricorrendo all'hashtag #DMA (Distanti ma Amici, ndr).

Prenderanno parte alla gara innanzitutto la vincitrice dell'edizione di quest'anno del talen-show, Gaia Gozzi, e il primo classificato nel circuito ballo, Javier Rojas.

Insieme a loro, ci saranno i ballerini professionisti Andreas Muller, Gabriele Esposito e Umberto Gaudino. Ha accettato di partecipare anche Stash, che ormai da due anni fa parte della schiera di insegnanti di Amici. Tra gli ex concorrenti, interverranno Alessio Gaudino, Irama, Alberto Urso e Giordana Angi. A completare la lista dei partecipanti, ci saranno il cantante Michele Bravi, vincitore di X Factor 2013, e il rapper Random.

A causa delle restrizioni relative agli spostamenti fra le regioni, gli autori stanno avendo qualche difficoltà in più nello scegliere i membri della giuria. Al momento, infatti, si sa soltanto che ci sarà Vanessa Incontrada che, dopo essere stata giudice ad Amici 19, ha confermato che ripeterà l'esperienza durante una diretta social con il cantante Nek.

Il nuovo format subentra ad Amici All Star

Amici Speciali è stato ideato soltanto nelle ultime settimane, infatti inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Amici All Star.

La diffusione dell'epidemia di coronavirus in Italia ha costretto gli autori a cambiare le prerogative della trasmissione per far sì che potesse comunque andare in onda e per offrire al pubblico una proposta che gli desse almeno una parvenza di normalità.

Non a caso, il motto di lancio del programma è un pensiero dedicato proprio alla delicata situazione che sta attraversando il nostro paese: "Distanti ma Amici e ora insieme per l'Italia!".

Amici Speciali dovrebbe iniziare a metà maggio

Amici Speciali potrebbe andare in onda il sabato sera al posto delle repliche di Tu si que Vales. In questa fase, però, non ci sono ancora certezze sulla collocazione della trasmissione. Ricordiamo, ad esempio, che quest'anno Amici 19 è approdato al venerdì in prima serata, mentre nelle edizioni precedenti aveva occupato lo spazio del sabato sera.

In merito al nuovo format, Mediaset starebbe pensando di collocarlo nuovamente al sabato in prime-time, e il debutto dovrebbe avvenire intorno alla seconda metà di maggio.