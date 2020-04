Sarebbero 13 i talenti pronti ad animare le nuove puntate di Amici: stando a quello che si vocifera in rete, sei cantanti e sei ballerini conosciuti starebbero per sfidarsi a colpi di duetti e coreografie per decretare il migliore. A partecipare alla versione ribattezzata "Amici Speciali, con Tim insieme per l'Italia", dunque, ci sarebbero sia ex vincitori del programma con Alberto Urso, Irama e Andreas Muller, che artisti che non sono stati scoperti dal format di Maria De Filippi (come Michele Bravi e Random).

Il cast di Amici Speciali scoperto grazie ad un hashtag

Si è fatto un gran parlare della versione "Vip" di Amici, quella che sarebbe dovuta andare in onda subito dopo il serale della diciannovesima edizione. Oggi, a distanza di circa tre settimane dal debutto su Canale 5, hanno cominciato a circolare in rete i nomi degli artisti che avrebbero accettato di sfidarsi durante le quattro puntate in programma.

A rendere pubblico il cast ufficioso che la produzione ha messo su in questo periodo di pausa, è stato un hashtag: i ragazzi che da metà maggio dovrebbero esibirsi davanti alle telecamere, hanno condiviso sui loro profili Instagram foto o video accompagnati dall'hashtag "DMA".

Anche se nessuno dei talenti in questione ha spiegato cosa voglia dire questa sigla, l'ipotesi più accreditata è che rappresenti il motto "Distanti Ma Amici", un pensiero in linea con il nuovo nome che è stato dato al format in partenza su Canale 5: "Amici Speciali, con Tim insieme per l'Italia".

I talenti in gara ad Amici: 7 cantanti e 6 ballerini

A condividere sul proprio account Instagram l'hashtag "DMA", nelle scorse ore sono stati: il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi, il vincitore di XFactor Michele Bravi, il rapper Random, il leader dei The Kolors Stash, il cantante Irama e Gaia Gozzi, trionfatrice della diciannovesima edizione di Amici.

A questi sette artisti che eccellono nell'ambito musicale, si aggiungono sei danzatori che sono stati scoperti proprio dal talent-show di Canale 5 negli anni passati: Andreas Muller, Alessio Gaudino, Javier Rojas, Alessio La Padula, Gabriele Esposito e Umberto Gaudino.

Il cast di Amici Speciali, dunque, sarebbe composto da sette cantanti (tra i quali figurano ben quattro vincitori di vecchie edizioni del programma) e sei ballerini (un bel mix tra eccellenze nel classico, nel contemporaneo e nel latino-americano).

Incertezza sulla data d'esordio di Amici Speciali

Se i nomi dei talenti che hanno accetto di sfidarsi nella versione "Vip" di Amici sono stati (forse) svelati in modo insolito (tramite un hashtag misterioso che ha cominciato a circolare sui social network il 26 aprile), ancora non c'è alcuna certezza sulla data in cui è previsto il debutto del format su Canale 5.

In una recente diretta che ha fatto su Instagram con Gaia Gozzi (anche nel cast del programma), la professoressa Anna Pettinelli aveva anticipato sia la presenza di Stash tra i concorrenti che il giorno in cui era fissata la messa in onda della prima puntata.

Le due interlocutrici parlavano di lunedì 18 maggio come la giornata in cui ci sarebbe dovuto essere il primo confronto tra gli artisti di Amici Speciali, ma l'ufficio stampa di Maria De Filippi (nella persona di Betty Soldati) ha smentito tutto sui social, sostenendo che ancora non c'è una data sicura.

Dovrebbe essere non prima della seconda metà di maggio, però, l'esordio di questo format inedito pensato apposta per permettere al pubblico di assistere ad uno spettacolo con ballerini e cantanti che rappresentano l'eccellenza in questo momento storico, gli stessi che sono stati scoperti dal talent Mediaset negli corso degli anni.