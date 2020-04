Nonostante il GF Vip 4 non va più in onda su Canale 5 poiché ha chiuso i battenti, gli ex protagonisti del reality continuano a far parlare di loro. Andrea Denver nell'intervista concessa a ‘FanPage’ ha manifestato le sue perplessità, per non aver avuto il permesso di vedere la sua fidanzata Anna Wolf nel programma. L’ex gieffino ha quindi criticato la redazione dello show con un vero e proprio attacco, pur dimostrando come sempre di essere un ragazzo educato. In particolare, il modello ha svelato di essere venuto a conoscenza dei video che la sua amata ha registrato per lui quando si trovava nella casa di Cinecittà.

Inoltre, il 28enne ha sottolineato che la sua fidanzata avrebbe addirittura voluto varcare la famosa porta rossa, per fargli una sorpresa quando si trovava in Europa.

Andrea Denver dispiaciuto per non aver visto i video della fidanzata al GF Vip

Andrea Denver, uno dei volti più amati della quarta edizione del GF Vip, ancora al centro del gossip a causa della complicità avuta nella casa di Cinecittà con Adriana Volpe ha rilasciato una nuova intervista. Ai microfoni di ‘FanPage’, il modello veronese ha raccontato che la sua fidanzata Anna Wolf avrebbe mandato dei videomessaggi per lui alla redazione del reality.

Il 28enne ha fatto capire di esserci rimasto male, per non aver visto nemmeno un messaggio della sua amata nel corso dell’esperienza televisiva vissuta affermando: “Anna aveva mandato due video alla produzione del Grande Fratello che non sono mai stati trasmessi”. A questo punto l’ex gieffino ha svelato che Patrick Ray Pugliese gli ha raccontato che in passato la sua fidanzata americana venne in Italia proprio grazie agli autori del GF.

Lo sfogo di Denver è proseguito, visto che oltre a ribadire di non aver capito per quale motivo Anna non sia stata presa in considerazione, ha precisato che l’unica sorpresa che ha ricevuto è stata quella dei suoi genitori.

A questo punto Andrea ha anche detto di non aver gradito la reazione avuta dal conduttore Alfonso Signorini, quando si è mostrato stupito del fatto che lui fosse fidanzato. Denver per confermare la sua tesi ha pronunciato le seguenti parole: “Lo sapevano già dal provino.

Credo di averlo perfino detto in un’intervista”. In seguito, l’ex concorrente che si è classificato al settimo posto è tornato a parlare della sua fidanzata, rivelando che uno dei filmati che aveva fatto per lui avrebbe voluto vederlo nell'ultima puntata ed ha aggiunto che era dedicato al giorno di San Valentino.

L’ex gieffino chiarisce che Anna Wolf è stata sempre tranquilla

Sempre nel corso della lunga intervista, Denver ha detto la sua sulla fotografia pubblicata da Elisa De Panicis in occasione della festa degli innamorati. Il modello ci ha tenuto a precisare che lo scatto che lo ritrae in compagnia dell’ex gieffina è vecchio, ed ha ribadito ancora una volta che tra di loro c’è soltanto amicizia.

Inoltre, il 28enne riguardo al fatto che la sua fidanzata Anna possa aver provato gelosia, ha dichiarato che è sempre stata tranquilla anche quando si è parlato del suo presunto flirt con Adriana Volpe perché lo conosce molto bene. A tal proposito, sempre di recente durante una diretta su Instagram con l’amica Giulia Salemi, l’ex gieffino ha fatto chiarezza anche sul rapporto instaurato con la moglie di Roberto Parli. Denver ha fatto sapere che la conduttrice è stata il suo punto di riferimento al GF Vip, e per concludere ha ammesso che conserverà la loro foto insieme per tutta la vita.