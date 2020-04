Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono mostrati insieme: con un inaspettato, ma altrattanto atteso, video postato sulle Instagram Stories del deejay veronese i Damellis hanno finalmente reso ufficiale il fatto che sono insieme. Le voci di una reunion si rincorrevano ormai da tempo. Prima gli indizi sui social, poi le parole di Parpiglia che aveva parlato di una dolce quarantena per i due e le foto su Chi lasciavano poco spazio ai dubbi. I sostenitori della coppia, che non avevano mai smesso di sperare di vederli di nuovo vicini aspettavano però conferma dai diretti interessati, che alla fine sono comparsi insieme.

Giulia e Andrea sono tornati

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, una Instagram Story ha infiammato il web. Andrea Damante ha postato un video i cui si allena ma non è solo: sulle sue spalle a far da peso c'è Giulia De Lellis. Quando nessuno se lo aspettava ecco che una delle coppie più mate di Uomini e donne è uscita allo scoperto. Ormai era evidente che i due si trovavano sotto lo stesso tetto in quel di Roma per trascorrere insieme la reclusione forzata a causa dell'emergenza sanitaria.

I due postavano clip che li ritraevano con lo stesso sfondo, poi le parole usate da entrambi, anche se in momenti diversi per le Storie di Verissimo sono suonate come una conferma della ritrovata armonia di coppia, ma comunque vedere i due giovani di nuovo insieme ha fatto un certo effetto.

Giulia aveva dichiarato che aveva dato spazio ai suoi sentimenti sentendosi finalmente di nuovo viva e dal canto suo Andrea non aveva nascosto di stare vivendo la sua quarantena in piacevolissima compagnia.

Poi, prima del video in cui i due ragazzi si allenano insieme, il Damante aveva fatto intravedere la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne per poi rimuovere dopo pochi secondi la Storia. Evidentemente, ieri la coppia ha deciso che era giunto il momento giusto per non nascondersi più.

L'ironia del web su Giulia

Non appena è comparso il video, se da un lato c'è chi ha apprezzato tantissimo dall'altro non sono mancati i commenti negativi.

C'è chi ha sostenuto che i due avessero organizzato tutto per motivi di business, ma a farla da padrone è stata l'ironia degli utenti del web. Il video è stato 'corretto' con un'immagine di Giulia che ha in testa delle corna di cervo, facendo proprio riferimento al suo libro Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza.

La De Lellis aveva detto che 'nell'anno del mai' avrebbe rivisto Andrea, evidentemente però l'amore ha avuto la meglio e la giovane ha trovato dentro di sé la forza di superare tutto. Adesso tutti si aspettano delle dichiarazioni da parte di entrambi e chissà che ben presto non arrivino anche quelle dopo le prime immagini della coppia.