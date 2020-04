La 16x16 di Grey's Anatomy, che andrà in onda su Sky il prossimo lunedì, sarà una puntata a dir poco strappalacrime. Vedrà, infatti, l'abbandono definitivo del dottor Alex Karev, impersonato da Justin Chambers. La notizia del triste commiato era stata annunciata a Gennaio dallo stesso attore. Da quel momento la produzione non ha più fatto menzione dell'abbandono lasciando alla puntata il dovere di raccontare tutto. Sarà proprio la sedicesima puntata della sedicesima stagione del medical drama che darà l'opportunità di sentire per l'ultima volta le parole del chirurgo pediatrico.

Spoiler 16x16 di Grey's Anatomy: Alex Karev torna da Izzie Stevens

Durante la puntata l'attore non comparirà in nessuna scena, se non in frammenti delle stagioni precedenti. La voce di background di Alex ripercorrerà tutti i momenti più belli e significativi vissuti all'interno del medical drama più amato d'America. Il suo abbandono verrà raccontato attraverso quattro lettere che il bel dottore farà recapitare alla moglie Jo Wilson, alla migliore amica Meredith Grey ed ai due pilastri della serie Richard Webber e Miranda Bailey.

La compagna, la migliore amica e la dottoressa Bailey leggeranno la lettera emozionandosi per tutti i momenti trascorsi insieme in questi quindici anni. Richard Webber sarà l'unico ad esporre la lettera senza leggerla e lo farà ad una riunione degli Alcolisti Anonimi. Alex Karev ringrazierà Miranda per tutti gli insegnamenti dati negli anni, per il suo rigore e per aver fatto di lui l'uomo che ad oggi è.

Ringrazierà, inoltre, Meredith per esser stata un'amica e un'ispirazione nel cammino che li ha visti protagonisti. Ringrazierà Richard per i preziosi consigli e gli insegnamenti dati. Tuttavia, concluderà il suo percorso con la lettera a Jo Wilson, la moglie. E' a lei che svelerà la verità riguardo il suo abbandono. Durante il processo a Meredith Grey, il chirurgo pediatrico ha contattato tutti gli ex colleghi della protagonista per permettere loro di poterle scrivere una lettera, compresa Izzie Stevens, il primo grande amore di Alex.

Fu in quell'occasione che scoprì di avere con lei due figli di cinque anni. Per questo motivo il dottor Lucifero ha deciso di lasciare la moglie Jo Wilson e di cederle le sue quote del Grey Sloan Memorial per raggiungere Izzie e poter crescere i suoi bambini. La notizia ovviamente sconvolgerà Jo Wilson, la quale però non potrà far altro che accettare la decisione del compagno e tornare al suo lavoro.

Le motivazioni dell'abbandono di Justin Chambers

Le motivazioni che hanno spinto l'attore ad abbandonare la Serie TV risultano essere dovute alla sua salute precaria. Negli scorsi anni ha subito una serie di ricoveri per contenere i problemi di depressione.

Tuttavia, il suo rehab questa volta avrebbe bisogno di più tempo e questo lo ha spinto ad abbandonare l'amato lavoro. La dipartita risulta, quindi, essere definitiva. La 16x16, già andata in onda in America il 5 marzo scorso, andrà in onda sul canale 114 di Sky lunedì 6 Aprile alle ore 22.00. Non ci resta che aspettare e vedere un altro dei compianti abbandoni a cui Grey's Anatomy ci ha, amaramente, abituati.