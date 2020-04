Lunedì 27 aprile, su FoxLife (Canale 114 di Sky), andrà in onda il diciannovesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Ancora una volta proposta in lingua originale per via dell'emergenza sanitaria, la puntata si intitolerà "L'amore della mia vita" e seguirà le vicende di Richard Webber, Maggie Pierce, Teddy Altman e Cormac Hayes in trasferta a Los Angeles.

Trama Grey's Anatomy 16x19: Webber accusa un malore durante una conferenza

Il terzultimo episodio dell'edizione 2019/2020 di Grey's Anatomy sarà teatro di una tristissima storyline che coinvolgerà l'ex capo del Grey Sloan Memorial.

Richard Webber, proprio durante la presentazione della sua Path Pen, accuserà infatti un serio malore.

Spaesato e in preda ad un grave stato confusionale, il chirurgo non riuscirà a concludere il suo intervento, lasciando la platea letteralmente incredula. In suo soccorso arriverà, quindi, la figlia Maggie Pierce che allerterà immediatamente i soccorsi per un urgente ricovero in ospedale.

Teddy Altaman svela la vera natura del suo rapporto con Allison

In attesa di scoprire i reali motivi dei ripetuti malesseri di Richard Webber, la 16x19 di Grey's Anatomy si concentrerà anche sul personaggio di Teddy Altman.

Il cardiochirurgo avrà infatti modo di incontrare una vecchia amica. Un'occasione che si rivelerà uno spunto di riflessione sulla sua attuale vita amorosa e che getterà luce sul misterioso raporto che la legava ad Allison. Tramite una chiacchierata con Claire, la dottoressa ripercorrerà infatti i tragici momenti vissuti prima e dopo la morte della sua migliore amica, rivelando un sorprendente retroscena sulla reale natura del legame con Allison.

Il terzultimo episodio di Grey's Anatomy 16 sarà inoltre utile ai telespettatori per scoprire qualche particolare in più sul misterioso sostituto di Alex Karev. Il chirurgo pediatrico, anche lui in trasferta a Los Angeles, ripercorrerà infatti i primi appuntamenti con la moglie, gettando luce sul rapporto che legava la coppia.

Spoiler Grey's Anatomy 16x19: Winston chiede a Maggie di trasferirsi a Boston

Infine, l'ultima storyline che verrà affrontata nella diciannovesima puntata di Grey's Anatomy si focalizzerà sul personaggio di Maggie Pierce. La dottoressa, dopo parecchi anni, avrà modo di incontrare un vecchio collega conosciuto durante gli anni di tirocinio all'università.

L'evidente attrazione tra i due giovani si concretizzerà in una notte di passione che sfocerà in una sorprendente proposta da parte di Winston. Il ragazzo chiederà, infatti, alla sua collega di trasferirsi a Boston per approfondire la nascente relazione.

Una richiesta, forse, troppo affrettata che il cardiochirurgo tuttavia prenderà in considerazione.