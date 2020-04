L'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle signore è in programma anche questo giovedì 16 aprile, quando alle 15:40 circa andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia ancora una volta scoppiettante e ricca di colpi di scena. Occhi puntati su Marta, la quale è stata vittima di un malore mentre stava lavorando e ha fatto preoccupare moltissimo Vittorio, che ha cercato di indagare e capire le cause di questo malore.

Marta, però, andrà avanti per la sua strada e non confesserà la verità.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler del 16 aprile 2020: Marta continua ad assumere i farmaci

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta in seguito al malore che ha spaventato moltissimo Vittorio, preferirà non dire la verità al suo amato. La donna, quindi, ometterà il fatto che sta portando avanti una cura per cercare di restare incinta. E nonostante il mancamento, Marta continuerà ad assumere la pillola per la fertilità che le è stata consigliata dalla sua amica Camilla, ignara dei rischi che potrebbe correre.

Intanto Riccardo ha avanzato la sua proposta ad Angela: vorrebbe crescere con lei il bambino che aspetta Ludovica. Peccato, però, che la reazione di Angela non sarà per niente positiva. Gli spoiler della soap opera di Rai 1, infatti, rivelano che la donna non reagirà affatto bene e apparirà molto turbata e provata dalla notizia della gravidanza. Così proverà a chiedere aiuto anche a don Saverio, sperando che possa dirle quale sia la scelta migliore da fare.

Cosimo decide di confessare il suo amore a Gabriella

Intanto Cosimo non demorde e porta avanti il suo 'progetto' che prevede la conquista della bella Gabriella. Quest'ultima verrà spiazzata dal gesto galante di Cosimo, che deciderà di invitarla a casa sua per trascorrere un po' di tempo assieme conoscersi meglio. E sarà proprio in questa circostanza che Cosimo ne approfitterà per confessare tutto il suo amore a Gabriella.

Quale sarà la reazione della Rossi? Sarà pronta a gettarsi in una nuova storia d'amore dopo la fine della sua relazione con Salvatore, che intanto continua a soffrire per lei?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 16 aprile, inoltre, rivelano che Roberta farà i conti con una super notizia che la renderà particolarmente felice. L'operazione del suo amato Federico è andata bene e questo vuol dire che il giovane Cattaneo potrebbe tornare a camminare al più presto. Intanto tra Angela e Ludovica ci sarà un duro e acceso confronto che sarà anche drammatico. In seguito Angela prenderà una drastica decisione riguardante la sua intricata storia con Riccardo.